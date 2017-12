Anul 2017, bogat în medalii pentru Federaţia Română de Lupte

Anul 2017, bogat în medalii pentru Federația Română de Lupte

Președintele Federației Române de Lupte, Răzvan Pîrcălabu, a declarat că 2017 a fost un an bogat în medalii pentru luptele românești, chiar dacă la începutul acestuia nu a fixat obiective, deoarece era primul din noul ciclu olimpic.„Chiar dacă a fost un început de ciclu olimpic, în care noi trebuie să ne facem o imagine în ansamblu pentru ce va urma, 2017 a fost un an excelent. Chiar nu am pus obiective la începutul anului, la niciunul dintre cele trei stiluri. Am luat o primă medalie la o ediție a Campionatelor Mondiale de seniori la lupte feminin prin argintul Alinei Vuc. Am avut o primă clasare pe podium și la Cupa Europei pe națiuni la lupte feminin. De asemenea, pentru al treilea an consecutiv am obținut titluri europene la cadete și junioare prin Roxana Țif, respectiv Ștefania Priceputu. Apoi am câștigat multiple medalii la Campionatele Mondiale la alte categorii de vârstă, la Jocurile Francofoniei. Deci a fost un an bogat în medalii pentru luptele românești”, a declarat Pîrcălabu, citat de Agerpres.Alina Vuc, sportivă care a cucerit medalia de argint la Mondialele de seniori, medalia de bronz la Europene, locul întâi la Campionatul Mondial Militar și locul 2 la Cupa Europei pe Națiuni, a primit titlul de „luptătorul anului”.În ceea ce privește titlul de sportivul anului, președintele FRL, Răzvan Pîrcălabu, consideră că acesta ar trebui să îi revină Loredanei Toma, câștigătoare a trei medalii de aur la Campionatele Mondiale de haltere de la Anaheim (SUA).„Într-un clasament al tuturor disciplinelor, după părerea mea sportivul anului ar fi Loredana Toma de la haltere, apoi pe doi Alina Vuc de la lupte și pe trei Simona Halep”, a completat Pîrcălabu.