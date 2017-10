Anul 2013, cel mai bun şi profitabil din cariera Simonei Halep

Anul 2013, cel mai bun și profitabil din cariera Simonei Halep

Cu patru turnee câștigate pe toate suprafețele de joc (zgură, iarbă și hard), jucătoarea de tenis Simona Halep (21 ani) se poate mândri cu una din cele mai bune performanțe personale de până acum, dar și cu una din cele mai considerabile ascensiuni din acest an în circuitul WTA.Anul 2013, este, cu siguranță, cel mai bun din cariera jucătoarei antrenate de Andrei Mlendea.„Este un moment deosebit în viața mea pentru că am ajuns în scurt timp în top 20. Adversarele au fost de top, joacă la un nivel foarte înalt, a fost o perioadă grea pentru mine, dar în același timp foarte frumoasă pentru că am reușit să le înving. Acest an va rămâne unul deosebit pentru mine pentru că am reușit să ajung la un nivel foarte înalt, bineînțeles și pentru că 13 este numărul meu norocos. E posibil să mai urc în clasament. Mai sunt câteva turnee, nu va fi ușor, dar eu voi face tot posibilul”, a declarat Simona Halep.Acest sezon a fost, și încă este, unul profitabil pentru Simona, care a devenit milionară în dolari, ajungând la câștiguri totale de 1.431.041 dolari, dintre care numai 613.842 anul acesta, iar 165.000 câștigați în urma participării la US Open, ultimul turneu de mare șlem al acestui an.„Nu m-am gândit încă ce voi face cu banii, dar prioritatea mea acum este să merg la cât mai multe turnee, să investesc în mine și să urc la un nivel și mai înalt”, a mai spus Halep.