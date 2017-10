Antrenorul Rădulescu ameninţă că va merge până la Lausanne ca să-şi găsească dreptatea

Scandal la Năvodari

Antrenorul Rădulescu amenință că va merge până la Lausanne ca să-și găsească dreptatea

Scandalul de la echipa de fotbal din Liga a III-a CS Năvodari, locul nouă în campionat, continuă. Antrenorul Dan Rădulescu, al cărui contract nu este recunoscut de consiliul de administrație de la înființarea echipei, se va adresa astăzi justiției și spune că, dacă va fi nevoie, pentru a i se face dreptate, va ajunge până la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Totul se învârte în jurul a două consilii de administrație, unul care l-a instalat pe Rădulescu, și altul, cel de la înființarea echipei, care a revenit, și care nu îi recunoaște antrenorului contractul. La ultimele două partide din campionat, cu Farul II (1-3) și cu FC Snagov (2-1), Rădulescu nu a fost trecut pe foaia oficială, conducând echipa din tribună. Tehnicianul a acuzat modul în care a fost tratat la partida de acasă cu FC Snagov, când a fost împiedicat de forțele de ordine să intre pe teren. „E o mizerie ce mi s-a întâmplat. Incredibil. Mi s-a uzurpat statutul de antrenor și am fost umilit ca om. Sunt tehnician atestat, cu contract avizat de Federație. Deși nu mi s-a dat nicio hârtie de reziliere a contractului (pentru că cei care nu mă recunosc nu au putere de decizie), am fost luat pe sus de body-guarzi și jandarmi. Ce sunt eu, hoț, de nu m-au lăsat în stadion? Plus atmosfera proastă din tribune îndreptată împotriva mea, cu galeria beată și plătită“, a declarat Rădulescu, pentru „Cuget Liber“. Tehnicianul ne-a spus că, pentru că nu și-a primit banii, în urmă cu șase zile a notificat clubul, dar nu a primit niciun răspuns. Ieri, a făcut hârtie oficială (la care așteaptă răspuns în trei zile) pentru motivarea tratamentului la care a fost supus în ultima perioadă. De asemenea, astăzi va depune plângere penală, la care va fi anexată și declarația jucătorului Bardu despre tentativa de trucare a meciului cu Callatis Mangalia, Rădulescu învinuindu-l de aceasta pe directorul executiv Marian Cârnu. „Tot acest circ se face pentru că oamenii vor să mă înlăture, întrucât nu mă fac părtaș actelor lor. De ce patru etape nu a fost nicio problemă cu mine? De ce sunt atâtea probleme cu contractul meu, dar cele ale lui Plăcintă, Bardu, Gheorghiu, Toșa sau Gospodin sunt în regulă, deși au fost întocmite odată cu al meu?“, se întreabă antrenorul. Pentru a-și găsi dreptatea, Dan Rădulescu ne-a declarat că se va adresa instanțelor federale și, dacă va fi nevoie, va ajunge și la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. „E împins de vechiul consiliu să nu ne recunoască“ Varianta celeilalte părți ne-a fost expusă de consilierul local Ion Posa, vicepreședinte al consiliului de administrație numit la înființarea CS Năvodari. Potrivit lui Posa, clubul a fost înființat în luna mai 2007, prin hotărâre a Consiliului Local Năvodari, consiliul de administrație fiind condus de Ion Pacea (președinte) și Ion Posa (vicepreședinte). Staff-ul tehnic era format din Constantin Funda (antrenor coordonator), Gheorghe Mina (antrenor principal) și Florin Adam (antrenor secund și cu portarii). Apoi, „când a început nebunia în Consiliul Local Năvodari, printr-o altă hotărâre a forului, cel nelegitim, cum spunem noi, am fost schimbați, la finele lui ianuarie 2008. Am predat tot noului CA al clubului, civilizat, rămânând să de-monstrăm că noi avem dreptate. Noii conducători au început schimbările rapide, căci știau că nu vor sta mult. L-au adus antrenor pe Rădulescu. Însă, după două luni, o altă hotărâre de Consiliu Local ne-a readus la club, înaintea meciului cu Farul II”, a spus Posa, pentru „Cuget Liber”. Oficialul năvodărean punctează că Rădulescu nu a dorit să colaboreze cu noul consiliu, nu l-a recunoscut, însă „nu e el în măsură să aprecieze valabilitatea unei asemenea hotărâri“. „Rădulescu este împins de vechiul consiliu să nu ne recunoască. Un avocat a analizat contractul său și a conchis că e lovit de nulitate. I-am făcut adresă oficială că nu putem să-i recunoaștem contractul. A refuzat să o ridice personal, așa că i-am trimis-o prin poștă, cu confirmare de primire“, ne-a mai spus Ion Posa. „Politica bate fotbalul“ Incredibil, politicul a ajuns să bată fotbalul. Înainte de meciul cu Farul II, s-au prezentat la stadion foștii conducători ai echipei, care au amenințat că nu se vor plăti salariile decât dacă fostul președinte Cristian Popescu își va da demisia și le va preda ștampila, lucru care s-a și întâmplat. Eu resping prezența acestor oameni, care mi-au prezentat o ciornă, un proces verbal de predare-primire a ștampilei și a funcției de președinte, fără convocarea consiliului de administrație. M-au forțat spunându-mi că sunt din vechea gardă. Nu sunt din vechea gardă. Dacă am o relație cu domnul Vlad (n.n. - Adrian Vlad, președinte de onoare când a fost instalat Rădulescu), o am pentru profesionalismul său. A investit foarte mult. Dacă se judecă această relație din prisma disputelor politice, e problema lor, dar e dureros „Am contract până în 2011“ Nu îi recunosc, pentru că eu am fost adus de un consiliu de administrație care încă este în vigoare. Le-am prezentat contractul meu de antrenor, valabil până în luna august 2011. Sunt antrenor principal și le-am spus că, dacă sunt oameni de conducere, să-mi rezilieze contractul și să-mi dea o decizie, lucru care nu s-a întâmplat Dan Rădulescu