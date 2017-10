Antrenorul naţionalei de handbal masculin a demisionat

Antrenorul naționalei de handbal masculin a demisionat

Antrenorul Eliodor Voica a declarat, marți, că a demisionat din funcția de principal al naționalei de handbal masculin, după ce România a ratat calificarea în turul doi preliminar al CE din 2016, informează Mediafax."Am încheiat misiunea mea, doresc succes României cu Suedia, în meciurile de calificare la Mondialele din 2015, va fi mult mai greu. Îmi doream să iasă altfel, până la urmă tot «Măria-Sa» jucătorul a învins. Am văzut cu toții și am fost cel mai afectat să nu văd aceeași determinare a jucătorilor la națională ca la echipa de club. Dacă vom scăpa de această cutumă, sunt convins că vom face pași către handbal. Asta persistă de mult timp, nu de acum, am încerc să o demontez, nu am reușit, așa că am plecat" , a declarat Eliodor Voica, el adăugând că demisia sa de la echipa națională intră în vigoare de marți, când a participat la o ședință la FR Handbal, în care a anunțat decizia.Eliodor Voica va conduce doar echipa de club Știința Bacău, care este vicecampioană. Naționala României a fost eliminată de reprezentativa Finlandei în play-off-ul de calificare pentru turul doi preliminar al CE din 2016. În manșa tur, România s-a impus, cu 32-30, iar sâmbăză, în deplasare, a fost învinsă, cu 32-29, ratând calificarea mai departe. Eliodor Voica a condus reprezentativa din ianuarie 2012.