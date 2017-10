Antrenorul Lucian Sandu întăreşte spusele Cătălinei Ponor

Antrenorul Lucian Sandu întărește spusele Cătălinei Ponor

Antrenorul lotului feminin de gimnastică a confirmat informațiile conform cărora Cătălina Ponor a fost „bombardată” cu mesaje negative pe rețelele de socializare sau prin mesaje private, pe toată durata Jocurilor Olimpice.„Mi-au trimis și mie mesaje, chiar pe privat, în care mi-au cerut demisia sau să o scot pe Cătălina din concurs și să intre Larisa, iar pe Cătălina au bombardat-o cu mesaje zile întregi. Am înțeles că este un grup de susținători ai Larisei, nu știu dacă despre ei e vorba, dar au fost foarte multe mesaje negative pentru Cătălina. Ce nu înțelege lumea este că pentru mine amândouă sunt egale, iar dacă una spune că am ajutat-o pe cealaltă, e părerea ei, dar din partea mea nu a fost așa. Larisa e supărată pe mine, are deja o altă atitudine față de mine”, a declarat Lucian Sandu.