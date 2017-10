Antrenorul Lucian Marinof, licenţiat Pro

Antrenorul Lucian Marinof, licențiat Pro

Antrenorul Farului II, Lucian Marinof, a obținut licența Pro, care îi dă dreptul să antreneze ca principal în Liga 1 și în străinătate. Dintre cei 18 absolvenți ai cursului Pro, Marinof a fost al treilea, cu media finală 9,30, după Lucian Burchel - 9,60 și Viorel Moldovan - 9,55. „Sunt puțin nemulțumit de nota pe care am primit-o la proba practică - 8. La examenul teoretic am luat 9, iar la celelalte probe - 10", a declarat Marinof, pentru „Cuget Liber”.Antrenorul Farului II, Lucian Marinof, a obținut licența Pro, care îi dă dreptul să antreneze ca principal în Liga 1 și în străinătate. Dintre cei 18 absolvenți ai cursului Pro, Marinof a fost al treilea, cu media finală 9,30, după Lucian Burchel - 9,60 și Viorel Moldovan - 9,55. „Sunt puțin nemulțumit de nota pe care am primit-o la proba practică - 8. La examenul teoretic am luat 9, iar la celelalte probe - 10", a declarat Marinof, pentru „Cuget Liber”.