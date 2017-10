Antrenorul Ion Crăciun: „Sunt şanse mici să rămân la echipă!“

1

Dle. Panait, se cam bat cap in cap afirmatiile dvs. : spuneti ca faceti eforturi in directia imbunatatirii echipei, iar apoi imediat ca ati vrut sa 0 desfiintati !!! Asa vedeti dvs. imbunatatirea, prin desfiintare ??? Cel mai bun lucru in acest moment este sa-l pastrati pe Craciun antrenor, prin toate mijloacele (daca intr-adevar vreti sa avem o echipa de handbal feminin in LN la Constanta, asa cum am avut mereu si am fost mindrii de ea - traditia Constantei este handbalul feminin !). Apoi, ar trebui sa-l "disciplinati" pe dl. Baiceanu si sa-l sfatuiti sa ajute aceasta echipa, nu sa incerce sa o distruga, cum a facut prin dezlegarile date lui Sheiko si Ionescu...situatia financiara este destul de complicata si fara aceste "piedici" care i se pun lui Craciun...dl.Baiceanu ca director executiv ar fi trebuit sa stea planton pe la federatie, sa rezolve transferurile (asa putine cum sint) si sa-l toace la cap pe Dedu sa-si respecte promisiunile, nu sa se fofileze si sa lase echipa de izbeliste cind era mai mare nevoie de el...eu cam asa inteleg ca ar trebui sa procedeze un director (care presupun ca mai este si platit pentru asta) si toti cei care intr-adevar vor sincer sa "imbunatateasca" echipa.