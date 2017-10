Antrenorul Ion Crăciun anunţă că îşi dă demisia de la CSU Neptun

Antrenorul Ion Crăciun anunță că își dă demisia de la CSU Neptun

Ieri, în Sala Sporturilor din Constanța, CSU Neptun a disputat cea de-a treia partidă din Liga Națională la handbal feminin, în compania echipei ACS Corona Brașov. Deși clubul trece printr-o perioadă de criză, constănțencele nu s-au lăsat și au dat tot ce e mai bun în teren, însă oaspetele au câștigat meciul, scor 21-18. Cu fiecare reușită a echipei de la malul mării de a recupera, adversarele contraatacau și păstrau ecartul de cinci goluri. La sfârșitul reprizei a doua, CSU Neptun a rămas în inferioritate numerică, Andreea Enescu fiind trimisă pe bancă, iar înfrângerea nu a mai putut fi evitată. La finalul meciului, antrenorul echipei constănțene, Ion Crăciun, ne-a dat o veste deloc fericită, și anume că va părăsi echipa! „Directorul executiv mi-a cerut demisia și am să i-o dau. Se pare că vrea să desființeze echipa asta. Toată vara s-a chinuit să o desființeze și acum a obosit și și-a luat concediu înainte de a începe competiția. O să mă duc mâine (n.r. - astăzi) să-mi depun demisia”, a declarat Ion Crăciun. Întrebat care ar fi motivul pentru care conducerea clubului i-a cerut demisia, antrenorul a explicat: „Nu poate colabora cu mine. El vrea sport de masă, iar eu vreau performanță. Acesta este directorul nostru executiv. Domnul rector mi-a zis că dacă eu plec, el nu vrea să mai țină echipa asta. Nu ai cum să ții un mort în viață. Am impresia că dacă eu plec de la echipa asta, ori se întâmplă ceva bine, ori ceva rău”. Încă de la începutul verii, tehnicianul simțea că este asemenea lui Don Quijote și că nu prea mai are pentru ce lupta. De multe ori, Crăciun a spus că nu o mai poate lua de la capăt, dar dorește cu ardoare ca echipa să continue. Antrenorul și-a încurajat fetele până în ultimul moment, așa cum a făcut-o și la meciul cu Brașovul. „Eu astăzi nu am putut să joc cu interul dreapta și de două săptămâni mă chinui să transfer o jucătoare. Pentru cealaltă jucătoare care a fost de transferat am plătit bani din buzunarul meu. Scoteam și bani și pentru asta, dar mai trebuia o semnătură… și o semnătură nu am de unde să iau”, a menționat acesta. Dacă, la partida de ieri, CSU Neptun a avut pe foaia oficială doar 11 jucătoare, Crăciun este de părere că echipa va continua cu din ce în ce mai puține jucătoare. „Se poate juca și cu 7 sportive. Și noi o să ajungem în scurt timp la această «performanță»”, a încheiat Ion Crăciun.