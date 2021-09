Antrenorul HCDS, Djordje Cirkovic: „Trebuie să tratăm foarte serios meciul cu Csurgoi”

Antrenorul HC Dobrogea Sud, Djordje Cirkovic, a declarat, vineri în cadrul unei conferinţe de presă, să jucătorii săi trebuie să fie foarte atenţi în meciul cu Csurgoi KK, din manşa a doua a turului întâi preliminar al EHF European League, formaţia maghiară fiind una imprevizibilă.„După victoria cu Dinamo, din Supercupă, cel mai important este că a crescut încrederea în noi. La Csurgo am jucat foarte bine, am avut şut, poartă şi apărare bună. Dar sunt obligat, ca antrenor, să spun că asta a fost doar prima repriză.Csurgoi este o echipă care are mari oscilaţii. Poate pierde acasă cu locul 10 din Ungaria, dar este capabilă să o bată pe Veszprem. Trebuie să fim foarte atenţi din prima repriză, trebuie să tratăm foarte serios meciul şi să câştigăm”, a declarat tehnicianul sârb.În prima manşă, la Csurgo, HC Dobrogea Sud s-a impus la o diferenţă de patru goluri, scor 27-23. Echipa maghiară are programat antrenamentul oficial la Sala Sporturilor, sâmbătă, de la ora 11.00. Meciul decisiv pentru calificarea în tur doi preliminar se joacă duminică, de la ora 18.00, în direct la Digi Sport 4.Preşedintele clubului, Ionuţ Stănescu, a avut un mesaj către suporterii constănţeni, care se întorc la sală după un an şi jumătate de pauză.„Avem un meci foarte greu. Sunt convins că sunteţi alături de noi. Fac un apel către toţi spectatorii, să vină mai devreme, cu 30-60 de minute înainte de meci, pentru că procedurile de intrare necesită timp şi vrem să evităm aglomeraţia la accesul în sală”, a explicat Stănescu.Intrarea se face în condiţii de pandemie, cu dovada vaccinării, test Covid-19 negativ sau dovada diagnosticării cu Covid-19 în intervalul 15-180 de zile. Pentru cei care nu sunt vaccinaţi, există varianta testului antigen rapid efectuat chiar înainte de meci, în parcarea de la Sala Sporturilor fiind corturi special amenajate.Foto: Facebook / HC Dobrogea Sud / Emilia Nicolae