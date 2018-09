Antrenorul FCSB: "Va fi greu mâine seară cu Viitorul"

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dică, a declarat, sâmbătă, într-o conferință de presă, că va efectua schimbări în primul unsprezece în partida cu FC Viitorul din Liga I pentru a odihni o parte din jucători înaintea returului "infernal" cu Rapid Viena din play-off-ul Europa League."Va fi greu mâine seară cu Viitorul, întâlnim o echipă tânără și ambițioasă cu care mereu am avut meciuri dificile. Ei practică un joc ofensiv, le place să aibă posesia mingii, iar de la mijloc în sus au jucători care pot face diferența. De aceea trebuie să fim foarte concentrați pentru acest meci. Vor fi schimbări în echipă mâine pentru că avem un meci foarte important peste patru zile. A fost o încărcătură mare la Viena, a fost și oboseală după un meci pe contre, așa că ne așteaptă un retur infernal în care trebuie să dăm totul pentru calificare. Dar jucătorii care vor intra mâine trebuie să dea totul la meciul cu FC Viitorul și apoi avem timp să ne gândim și la partida cu Rapid Viena", a afirmat tehnicianul.Marko Momcilovic încă nu este recuperat după accidentare, însă Lucian Filip este apt de joc pentru partida cu FC Viitorul. "Filip a făcut azi antrenament cu echipa, este apt să joace. Singurul absent e Momcilovic, care mai are de stat cam 3 săptămâni", a explicat antrenorul.Ultima achiziție a clubului FCSB, mijlocașul bulgar Hristo Zlatinski, nu va putea evolua în partida de duminică. "Zlatinski a jucat foarte bine la Craiova, este un jucător cu experiență. Azi a făcut primul antrenament cu echipa și sper să ne ajute cât mai mult. Nu va putea juca mâine pentru că nu este legitimat încă, din câte am înțeles. Nu este ușor să îi integrezi în timpul competiției pe noii jucători, ideal e să îi ai de la începutul pregătirii. Dar de asta sunt aici, să îi fac pe jucători să dea totul pe teren cât mai repede. Nu cred că patronul va mai aduce acum 5-6 jucători, nu are cum. Probabil în iarnă dacă nu va fi mulțumit de unii va aduce alții", a precizat Nicolae Dică.Echipa de fotbal FCSB întâlnește, duminică, de la ora 21,00, în deplasare, formația FC Viitorul, într-o partidă contând pentru etapa a 6-a a Ligii I.Sursa: Agerpres