Antrenorul FC Farul, Ion Răuţă: „Nimeni nu ne mai dădea şanse, dar ne-am salvat”

Antrenorul FC Farul, Ion Răuță: „Nimeni nu ne mai dădea șanse, dar ne-am salvat”

Ieri seară, la finalul partidei FC Farul - Săgeata Năvodari (3-1), din ultima etapă a Ligii a II-a, antrenorul „alb-albaștrilor”, Ion Răuță a recunoscut că s-a muncit mult pentru menținerea Farului în eșalonul secund al fotbalului românesc, susținând că nimeni nu credea, când a preluat postul de antrenor principal, în aprilie, că acest obiectiv ar fi realizabil.„Când am preluat echipa la 10 puncte, de pe ultimul loc, sunt sigur că nimeni nu ne mai dădea șanse să ne salvăm de la retrogradare. Aveam meciuri foarte grele. Deși am început prost ca rezultat (n.r. - 1-4 cu Dunărea Galați), jocul a fost destul de bun. Am revenit, am înregistrat o serie de trei victorii foarte importante cu echipele cu care ne luptam direct pentru menținere în eșalonul secund (n.r. - Dinamo II, Buftea, Târgoviște). A fost multă muncă și multă seriozitate. Numai așa am reușit să salvăm echipa”, a declarat antrenorul FC Farul, Ion Răuță, la finalul meciului.De asemenea, tehnicianul Farului ne-a mai spus că, atunci când a preluat echipa, a fost motivat de caracterul jucătorilor.„Lucrurile nu erau chiar așa cum ar fi trebuit să fie la o echipă de nivelul Ligii a II-a. Vă spun sincer! Am acceptat să preiau conducerea acestei echipe pentru că lucrasem două luni ca secund și am văzut ce caracter au jucătorii. Ei treceau prin niște momente deosebit de grele, fără să creeze probleme antrenorului sau conducerii clubului. Atunci, am fost sigur că schimbând ceva la echipă, este imposibil să nu avem rezultate. Deși i-am muncit și i-am certat mai mult, rare au fost cazurile când am avut derapaje din partea lor”, ne-a mai spus Răuță.