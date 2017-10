Antrenorul FC Farul, Alin Artimon va fi audiat la FRF

Antrenorul principal al FC Farul, Alin Artimon este, de asemenea, în atenția UEFA, alături de Curcă și Sandu, și va fi chemat la FRF pentru lămuriri în privința meciului pierdut la Brăila, scor 0-2, de pe 17 noiembrie. Acesta a declarat, ieri, pentru „Cuget Liber”, că nu suspectează meciul de nereguli și că va da orice explicație este nevoie pentru a clarifica situația. În meciul cu Brăila, la primul gol primit de Farul, Valentin Sandu nu a agățat mingea și a ajuns la Frunză, care a centrat până la Adi Câmpeanu, acesta din urmă împingând balonul în plasă din apropiere. Pentru această greșeală este suspectat Sandu. Antrenorul „marinarilor” însă contestă aceste acuzații.„Să mă cheme dacă au de gând să facă investigații. Ce să mi se pară suspect la meci? Că am luat gol în minutul 72 și în minutul 90? Că am avut șase ocazii de gol și că am luat gol la o greșeală. Eram o echipă cu 6 puncte, iar Brăila era pe locul 7, care, dacă ne bătea, se apropia de locul de promovare. Care era câștigul nostru să pierdem? Gândiți-vă că a fost un meci televizat, că la 0-0 noi am avut trei ocazii mari de a marca, iar la 1-0, alte trei ocazii de a marca, inclusiv o bară. Vali Sandu a greșit la primul gol, dar asta nu înseamnă că a vrut. Cei de la UEFA trebuie să-și facă datoria și să cheme pe cine vor. Eu mă bucur că se întâmplă acest lucru. Să interzică pariurile. Să asculte telefoanele, să facă tot ce este nevoie. Dacă vor, vin și în seara de Crăciun, fără nicio problemă. Ei să-și facă treaba, iar eu mă voi prezenta când vor. Să ia la rând toate meciurile. Și pe cele ale Farului”, a declarat antrenorul FC Farul, Alin Artimon.