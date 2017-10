Antrenorul emerit Octavian Tileagă: "Înotul românesc va fi salvat de cluburile private"

Constanța a reușit, de-a lungul timpului, să ofere mari campioni natației românești. Răzvan Florea, singurul medaliat olimpicdin înotul masculin românesc (bronz la JO de la Atena 2004, în proba de 200 metri) este un exemplu elocvent, dar, din păcate, în ultima perioadă înotul românesc a intrat într-un con de umbră.La ultimele două ediții ale Jocurilor Olimpice, România nu a mai avut sportivi clasați pe podium, iar această tristă realitate a fost subiectul central al discuției pe care am purtat-o, zilele trecute, cu prof. Octavian Tileagă, antrenor emerit în cadrul Palatului Copiilor.„Problema înotului constănțean este una generală, a întregului sport românesc. Copiii nu mai sunt atrași de performanță. Ei vin la înot din două motive: ori sunt îm-pinși de către părinți, ori de distracție, chiar dacă nu au calitățile necesare pentru acest sport. O altă problemă este că aceștia cresc, sunt înconjurați de o mulțime de alte opor-tunități și fac alegeri. Mulți dintre ei abandonează înotul, ba din cauza școlii, ba din cauza altor discipline sportive. Părinții fac o greșeală, la Palatul Copiilor înotul nu este un sport de masă, ci este o secție de performanță. Noi creștem copiii de atâtea generații, pentru asta venim zilnic la bazin. Avem și un protocol cu CS Farul, în acest sens: după terminarea junioratului, cei mai talentați înotători sunt legitimați la CS Farul”, ne-a declarat profesorul Tileagă.Secția de natație nu duce lipsă de fonduri sau de condiții, bazinul fiind renovat complet în anul 2008. În plus, sportivii beneficiază anual de trei cantonamente speciale de pregătire, iar aria de selecție este una satisfăcătoare.„În acest moment, la club suntem 5-6 antrenori, colaborăm foarte bine. Nu mă pot plânge nici de aria de selecție. Eu, personal, am 31 de sportivi legitimați, plus încă o grupă de copilași, care sunt abia la început”, a completat antrenorul emerit.v v vÎn ultima perioadă, s-au înființat tot mai multe cluburi private de înot în Constanța. Avantajul acestora este că finanțarea unor astfel de structuri este mai mare decât sprijinul primit de cluburi aflate sub jurisdicția Ministerului Educației.„Am convingerea că aceste cluburi private vor salva înotul românesc. Sunt organizate mai bine, financiar stau mai bine, sunt independente de alte instituții. De câțiva ani, s-a format un blocaj, nu mai putem să împingem sportivii spre marea performanță, e foarte greu, sunt atrași din ce în ce mai mult de alte activități, în loc să muncească mai mult, să progreseze. Noi, antrenorii, nu putem face lucrurile în locul lor”, a încheiat profesorul Octavian Tileagă.Următoarea competiție în care vor fi angrenați „delfinii” de la Palatul Copiilor este Campionatul Național pentru seniori, tineret și juniori, de la Bacău, programat în perioada 23 - 27 martie.