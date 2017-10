Antrenorul emerit Ion Şoacă, noul coordonator al secţiei de juniori a CVM Tomis

Antrenorul emerit Ion Șoacă, noul coordonator al secției de juniori a CVM Tomis

Ieri, în cadrul unei conferințe de presă, directorul executiv al CVM Tomis, Serhan Cadâr, l-a prezentat pe antrenorul emerit de volei Ion Șoacă drept noul coordonator al secției de juniori a clubului și antrenor al echipei de cadeți.Ion Șoacă s-a dedicat o viață întreagă voleiului juvenil. Are peste 20 de titluri naționale obținute la categoriile de juniori I, II, III, la volei de sală, dar și de plajă. În anul 1999, a primit titlul de antrenor emerit. Printre sportivii care i-au fost elevi, se numără Gunther Enescu (medaliat cu bronz la JO de la Moscova 1980), Constantin Steriade, Constantin Bădiță, Bogdan Olteanu și mulți alții.„Profesorul Ion Șoacă este cel mai prolific antrenor de juniori din România. A fost unul dintre concurenții de luat în seamă ai fostului nostru antrenor, regretatul Iulian Rădulescu. Dânsul va avea responsabilitatea și va conduce secția de juniori în calitate de coordonator. Îi va avea în subordine pe toți ceilalți antrenori care lucrează cu noi, toate grupele. Va lucra în special cu grupa de cadeți. Colegul nostru Răzvan Parpală, plecat în cantonament cu lotul național de cadeți, se va ocupa de grupele de juniori. Grupele de speranțe și minivolei vor fi preluate de colegul nostru de la Tulcea, Costică Burlungiu”, a declarat Serhan Cadâr.Conducerea clubului i-a propus antrenorului un contract pe minimum doi ani. „Intenția mea este să avem o colaborare de cel puțin patru ani; din punctul meu de vedere, acesta este timpul necesar și optim pentru realizarea performanței”, a explicat Cadâr.Ion Șoacă și-a început activitatea în 1968, ca profesor la catedra de volei la Școala Sportivă nr. 2 din București. Din 1979 și până în 2014, antrenorul s-a aflat la catedra de volei a Colegiului Tehnic Feroviar „Mihai I” București.„Emoțiile mele sunt mari, pentru că trec dintr-un oraș în altul, am încheiat un capitol de viață și de antrenorat și începe altul. Mă bucur că am nimerit la un club cu posibilități, și în privința selecției și în privința condițiilor de pregătire, pentru ca randamentul fiecăruia care lucrează aici să crească, inclusiv al meu”, a declarat tehnicianul.v v vAstăzi, la Galați, CVM Tomis dispută partida din returul fazei a doua a Cupei României, împotriva Arcadei.Rezultatele partidelor din această manșă sunt: Unirea Dej - Dinamo 3-2, CSM București - SCMU Craiova 2-3, Banatul Caransebeș - CS Volei Municipal Zalău 2-3.