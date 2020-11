Antrenorul Djordje Cirkovic: „Mergem la Bucureşti după trei puncte”

„Din ce am văzut în ultimele 15 zile la antrenamente, pot să spun că sunt foarte optimist. Nu avem probleme cu accidentări, e foarte important. Am avut timp să pregătim meciul, am făcut 6-7 ore de vizionare, am făcut tot ce trebuie. Singura problemă este pauza lungă, nu am avut niciun meci de șase săptămâni, nici măcar un amical. Dar nu contează, mergem la Bucureşti să luăm trei puncte”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, antrenorul Djordje Cirkovic.





Dacă HC Dobrogea Sud nu a mai jucat din 11 octombrie, Dinamo a bifat trei teste în Europa în această perioadă, ultimul marți seară, victorie cu USAM Nimes, în EHF European League.





După antrenamentul de la ora 11.00, de la Sala Sporturilor, handbaliştii de la HCDS au plecat, la ora 15.00, spre București. Toate meciurile etapei a 11-a se vor desfășura, vineri, în sistemul adoptat de federație pentru acest sezon: în două locații din același oraș. De data aceasta, în sălile Rapid și Apollo din Bucureşti.





Derby-ul dintre primele două clasate, Dinamo și HC Dobrogea Sud, se va disputa de la ora 18.25 și va fi transmis în direct la TVR 1.





Handbaliştii de la HC Dobrogea Sud s-au antrenat, miercuri seară, la Sala Sporturilor şi au un tonus excelent înainte de meciul cu Dinamo, de vineri. Derby-ul etapei a 11-a din Liga Naţională se joacă la Sala Rapid din Bucureşti.