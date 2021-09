Antrenorul Dario Bonetti și-a anunțat plecarea de la Dinamo

'Am venit să sap un tranşeu cu mâinile goale pentru a încerca să ţin echipa în viaţă, iar acum a sosit cavaleria şi toată lumea e salvată. În acest moment mă simt folosit şi aruncat din punct de vedere fotbalistic şi uman, dar trebuie să spun că ştiam deja acest lucru. Cunosc fotbalul şi eram conştient de ceea ce se poate întâmpla, venind cu inima şi nu cu mintea. Trebuia să antrenez o echipă pe care nu o cunoşteam, formată din băieţi foarte tineri, veniţi din Divizia C sau de la Dinamo 2. Gândind cu inima rişti întotdeauna să ai un accident şi chiar asta s-a întâmplat'', scris Bonetti în reţeaua de socializare.



''Îmi aduc aminte că atunci când am venit, niciun antrenor nu dorea să preia echipa şi mi s-a spus, din acest motiv, că primele 10-12 partide nu ar fi importante şi că ar servi pentru a pregăti echipa, în aşteptarea ca FIFA să dea undă verde transferurilor (Dinamo nu a avut voie să facă transferări până în urmă cu zece zile, n. red.). În acel moment au răspuns, cunoscând fotbalul, că după câteva înfrângeri la rând vor începe presiunile, iar 12 partide sunt multe. Fotbalul e ceva, dar cine îl conduce nu cunoaşte materia de multe ori'', a adăugat tehnicianul italian.



Bonetti a ţinut să le mulţumească angajaţilor de la baza Săftica, celor de la club, jucătorilor şi, mai ales, ''tuturor suporterilor adevăraţi, care demonstrează un ataşament extraordinar, fapt care a fost principala motivaţie'' pentru care a decis să vină ''în acest moment istoric poate cel mai rău al lui Dinamo''.

Antrenorul italian Dario Bonetti a lăsat să se înţeleagă, într-o postare pe Facebook, că se desparte de echipa Dinamo Bucureşti după eşecul categoric cu FCSB, 0-6, suferit duminică seara, în ''eternul derby'' al fotbalului românesc.