Antrenorul constănţean Marius Stavrositu a preluat Universitatea Cluj

Fostul coordonator de joc al naţionalei României Marius Stavrositu este, începând de joi, 21 octombrie, noul antrenor al echipei masculine de handbal Universitatea Cluj.În vârstă de 41 de ani, „Pablo” Stavrositu este un produs sută la sută al şcolii de handbal constănţene. A crescut şi s-a format la CSS 1, apoi a trecut la echipa de seniori, HC Portul, iar consacrarea a cunoscut-o în tricoul HCM-ului Constanţa, formaţie cu care a cucerit de şapte ori titlul naţional. A mai jucat la CSM Bucureşti şi Steaua până aproape de 40 de ani, când a decis să se retragă din cariera de jucător.Tehnicianul constănţean, care a antrenat în sezonul precedent pe Steaua Bucureşti, cu care a terminat pe locul opt, îl înlocuieşte pe banca Universităţii Cluj pe Vladimir Vojvodic, care a ajuns la o înţelegere privind încetarea pe cale amiabilă a colaborării cu clubul pe 19 octombrie.„Pentru noi şi în special pentru mine, obiectivul este unul foarte clar: rămânerea în prima ligă şi promovarea jucătorilor tineri. Mă consider un antrenor tânăr şi, aşa cum la rândul meu am învăţat de la alţii şi am acumulat multe în cariera de sportiv, doresc să împărtăşesc lucrurile bune pe care le-am câştigat şi cu cei tineri”, a declarat, pentru site-ul oficial al grupării ardelene, Marius Stavrositu.Primul meci oficial pentru Stavrositu în noua postură este programat miercuri, 27 octombrie, pe teren propriu, cu CS Minaur Baia Mare.Momentan, CS Universitatea Cluj ocupă penultimul loc (13) în clasamentul Ligii Naţionale, cu trei puncte din şapte etape.Foto: u-cluj.ro