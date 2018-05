Antrenorul constănţean Ion Crăciun va antrena pe Corona Braşov

Antrenorul constănțean Ion Crăciun va antrena pe Corona Brașov

Tehnicianul constănțean Ion Crăciun va prelua echipa de handbal feminin Corona Brașov, din această vară. Liber de contract după ce a renunțat la naționala de tineret a României, acesta va semna un contract pe un an, cu opțiunea de prelungire pe încă un an.„Un lucru este clar: handbalul nu m-a lăsat să stau prea mult timp deoparte. Vin cu sufletul deschis la Brașov și principalul lucru pe care mi-l doresc este să reușesc să formez o echipă care să funcționeze ca o familie, în care jucătoarele să lupte una pentru cealaltă și să se bucure una pentru cealaltă. Am urmărit ce s-a întâmplat la Brașov și îmi doresc să schimb lucrurile din acest punct de vedere. Consider că în clipa în care vom funcționa ca o adevărată echipă, vor veni și rezultatele pe care ni le dorim cu toții. De asemenea, un alt aspect care a contat foarte mult în decizia mea a fost publicul pe care Brașovul îl are și care chiar merită să vadă în teren o echipă care dă totul. Brașovul are trecut în handbal, și nu orice trecut, ci unul cu performanțe notabile, astfel că trebuie să facem totul pentru a readuce aceste performanțe la Brașov”, a declarat tehnicianul constănțean.În acest sezon, după 22 de etape, Corona Brașov se află pe locul 8 (din 14), cu 30 de puncte.