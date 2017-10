Antrenorul Alin Artimon a semnat contractul cu FC Farul

FC Farul are, începând de ieri, un nou antrenor principal. Alin Artimon a preluat echipa „marinarilor”, semnând un contract valabil un an, cu posibilitate de prelungire. După înfrângerea cu Sportul Studențesc, scor 0-2, Marian Diaconescu, unul dintre conducătorii FC Farul, a avut o discuție cu antrenorul care a condus echipa în etapa de deschidere a Ligii a II-a, Ion Barbu. Astfel, au hotărât împreună că echipa constănțeană are nevoie de un antrenor cu mai multă experiență. S-a optat pentru varianta Alin Artimon (41 de ani), care s-a „despărțit” de CSM Râmnicu Vâlcea și a luat avionul pentru a veni de urgență la Constanța. „Oferta Farului mă onorează. Este un club de tradiție, iar Farul rămâne Farul, indiferent de situația financiară și de ligă. Nu vreau să fac promisiuni, tot ce pot spune e că vom fi o echipă care dă tot ce poate. La Farul se va munci și vom fi o echipă organizată. Urmează o perioadă dificilă și sper să creștem văzând cu ochii. Sper să aducem cât mai mulți fani în tribune, pentru că știu că FC Farul este o echipă foarte iubită de către publicul constănțean, iar dacă lumea nu vine la stadion, atunci trebuie să ne facem griji. Eu am jucat și cu tribunele pline, cu 40.000 de oameni, dar și cu stadionul aproape gol, cu doar 300", a declarat Artimon. Noul antrenor este încântat de echipă și recunoaște că a mai avut ocazia de a lucra cu anumiți jucători: „Vestiarul m-a primit bine, iar lotul nu îmi este necunoscut. I-am mai antrenat pe Săceanu, Sergiu Popescu, Ivanovici, dar am și jucat împotriva lui Chițu. FC Farul este echilibrată și valoroasă, însă cel mai preocupat sunt de calitatea jocului”. Artimon se consideră un tip foarte sincer, care va spune mereu ce nu-i convine, indiferent pe cine supără. „Sunt foarte sincer, nu mint niciodată. Sunt un bănățean care n-o ia pe ocolite”, a recunoscut antrenorul. Întrebat despre jocul viitor, cu Otopeni, Alin Artimon a recunoscut că „e un meci pe care trebuie să-l tratăm cât se poate de bine. Sper ca echipa să demonstreze că are calitate și sper să vedem că suntem pe drumul corect. Dacă Doamne ferește pierdem la Otopeni, eu sunt de vină”. În ceea de privește sistemul de joc, antrenorul recunoaște că pe acest aspect se axează cel mai mult. Acesta are două variante, 4-3-3 și 4-4-2, însă rămâne de văzut care este cea mai bună opțiune: „I-am pus pe jucători să își spună și ei o părere, să văd cum se simt ei mai bine”. În ceea ce-l privește, Ion Barbu, care rămâne în continuare la echipă, în calitate de antrenor secund, este nemulțumit de el însuși. „Am făcut, cu siguranță, multe greșeli și vreau să vă spun că nu o să le mai fac. Din punctul meu de vedere, decizia este una bună și sper ca împreună cu Alin să facem o treabă bună. Sufăr foarte mult pentru această echipă și e normal să mă doară”, a spus „Barbone”.