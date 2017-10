Antrenorii de yachting se specializează la Constanţa

Antrenorii de yachting se specializează la Constanța

În perioada 17-23 aprilie, la Constanța, are loc primul curs tehnic de specializare al antrenorilor și instructorilor sportivi ai Federației Română de Yachting, organizat de Asociația Internațională a Federațiilor de Yachting și Comitetul Olimpic și Sportiv Român.În decursul acestor zile, 12 sportivi, instructori și antrenori se vor specializa în arta navigației alături de expertul olandez Christoffel van Hees, desemnat de World Sailing să ia parte la acest proiect.Cursul are o parte teoretică și una practică și toți parti-cipanții vor ieși pe apă, al-ternativ, atât pe ambarcațiunea tip RIB, cât și pe bărcile cu vele, fiind pe rând antrenori și sportivi, accentul fiind pus pe metoda de predare, pe modul de comunicare cu copiii și cu părinții.„Conducerea CS Balkan București, cu girul Federației Române de Yachting, a apelat la specialiști din Olanda pentru a veni și a face această perfecționare și pentru a vorbi aceeași limbă internațională a sailing-ului mondial. Cursul este foarte bine venit pentru instructorii și antrenorii români, care vor beneficia de experiența unor specialiști cu ștate vechi în acest domeniu. În Olanda, fiecare gospodărie are cel puțin o ambarcațiune de care se ocupă. Avem un oraș foarte frumos, care beneficiază de două lacuri, o mare și, dacă punem la socoteală și Canalul Dunăre - Marea Neagră, am putea spune că suntem încercuiți de ape. Yachting-ul este în ascensiune în ultimul timp și este păcat să nu continuăm această muncă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, actualul profesor voluntar al CS Știința, Dumitru Micu.