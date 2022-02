Antrenamente în ritm accelerat, la CS Cleopatra. Lotul, întărit cu trei jucători de la CS Unirea Paşcani

Cu aproximativ două luni rămase până la fluierul de start al primului meci oficial din 2022, rugbiştii de la CS Cleopatra Mamaia au înteţit ritmul pregătirilor. Lotul a fost întărit cu trei jucători, care să ajute echipa să-şi îndeplinească obiectivele.Acumulările în plan fizic, dar şi îmbunătăţirea deprinderilor tehnico-tactice sunt principalele puncte la care lucrează, în această perioadă, tinerii rugbişti de la CS Cleopatra.„Toţi componenţii lotului sunt sănătoşi şi dornici de pregătire. Efectuăm zilnic antrenamente, pe plaja Modern şi la stadionul din «Badea Cârţan», mulţumim pentru colaborare Clubului Sportiv Farul şi Liceului cu Program Sportiv «Nicolae Rotaru».Sub comanda colectivului de antrenori, sunt aproximativ 40 de jucători, trei dintre aceştia fiind proaspăt transferaţi, de la CS Unirea Paşcani. Toţi sunt născuţi în 2005, doi evoluează în linia I, unul în linia a III-a. Joacă rugby de numai un an, însă au mari calităţi şi posibilitate de progres. Au fost în probe, am decis să-i păstrăm, am rezolvat transferul şcolar, au intrat în clasa a IX-a la Liceul Tehnologic «Gheorghe Duca», mai avem de perfectat actele de legitimare, la Federaţia Română de Rugby”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, preşedintele CS Cleopatra, Victor Bezuşcu.În perioada următoare, rugbiştii de la CS Cleopatra se vor pregăti pe plan local, conducerea clubului făcând demersuri pentru a perfecta un meci amical, luna aceasta, la Bucureşti, cu Şoimii-Dinamo.„Ne dorim să disputăm câteva partide de verificare, împotriva unor adversari puternici. Varianta cantonamentului la Snagov a picat, antrenamentele vor avea loc doar la Constanţa”, a explicat preşedintele Bezuşcu.Campionatul Naţional de rugby juniori U17 se va relua în luna martie, când se vor disputa partidele returului, urmate de jocurile din fazele finale.În clasamentul Grupei Sud, pe prima poziţie se află ACS Şoimii-CS Dinamo Bucureşti, cu 19 puncte, urmată, în ordine, de Victoria Cumpăna (15 p), CS Cleopatra (11 p), CT „Dinicu Golescu” (5 p) şi CSM Bucureşti (0 p). Ocupantele primelor trei locuri se vor califica în play-off.Etapa a şasea este programată pe 13 martie, încă CS Cleopatra stă. Echipa constănţeană va reveni pe teren pe 20 martie, cu un meci la Bucureşti, în compania liderului ACS Şoimii-CS Dinamo.„Obiectivul este calificarea în play-off, unde să obţinem o clasare cât mai bună”, a precizat preşedintele Victor Bezuşcu.XXX2022 se anunţă un an important pentru rugby-ul românesc, „stejarii” având posibilitatea să se califice la Cupa Mondială din Franţa din 2023 încă de la finalul Rugby Europe Championship 2022.Purtători ai valorilor tradiţionale pe echipamentul de joc în ultimii ani, aceştia vor continua tradiţia, promovând simbolurile noastre strămoşeşti. Anul acesta, ei încing brâul cu simboluri solare şi semne de energie.Chimirul, brâul sau şerparul - cum a mai fost numit - a fost menit în tradiţia românească să contureze mijlocul, subliniind forţa fizică şi statutul purtătorului.Foto: Facebook / România Rugby Cleopatra