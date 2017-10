Şanse reduse pentru Steaua în meciul cu Sevilla

Șanse reduse pentru Steaua în meciul cu Sevilla

Steaua susține diseară, în Ghencea, meciul cu Sevilla, din etapa a patra a Ligii Campionilor. Fără niciun punct până acum, steliștii speră să nu piardă în fața echipei de pe locul doi din grupă, cu șase puncte, însă le va fi aproape imposibil, având în vedere valoarea și forma excelentă a spaniolilor, care, în ultima etapă din Primera Division, au făcut o victimă de lux, liderul Real Madrid. Meciul începe la ora 21,45 și este transmis în direct de Pro TV. În cealaltă partidă din grupa H, Slavia Praga (locul trei, trei puncte) întâlnește acasă Arsenal (1 - 9), partidă transmisă înregistrat de sport.ro, de la ora 24. Restul confruntărilor de diseară sunt: Grupa E: Lyon (3 - 3) - VfB Stuttgart (4 - 0), Barcelona (1 - 7) - Glasgow Rangers (2 - 7), în direct la sport.ro; Grupa F: Man-chester United (1 - 9) - Dinamo Kiev (4 - 0), Sporting Lisabona 3 - 3) - AS Roma (2 - 6); Grupa G: Inter Milano (1 - 6) - ȚSKA Moscova (4 - 1), Fenerbahce (2 - 5) - PSV Eindhoven (3 - 4). Toate partidele încep la ora 21,45. Aseară, în celelalte grupe, scorurile au fost: Grupa A: Liverpool - Beșiktaș 8-0, FC Porto - Olympique Marseille 2-1; Grupa B: Valencia - Rosenborg 0-2, Schalke 04 - Chelsea 0-0; Grupa C: Lazio - Werder Bremen 2-1, Olympiacos - Real Madrid 0-0; Grupa D: Celtic Glasgow - Benfica 1-0, Șahtior Donețk - AC Milan 0-3.