„Şanse avem şi noi, altfel n-am mai juca“

Horia Tecău, despre meciul de Cupa Davis cu Franța:

„Șanse avem și noi, altfel n-am mai juca“

Tenismanul constănțean Horia Tecău este de părere că echipa Franței este mare favorită în întâlnirea de Cupa Davis cu România, din primul tur al Grupei Mondiale, dar tricolorii vor lupta până la ultima minge. Horia Tecău și Florin Mergea au fost primii jucători din formația României care și-au început antrenamentele la Sibiu, în vederea marii confruntări cu „cocoșii galici“. Anunțați titulari în meciul de dublu, foștii campioni de juniori de la Wimbledon își doresc să repete performanța de la Paris, când i-au bătut pe francezi, dar sunt conștienți de faptul că, de data aceasta, altele vor fi datele problemei. Tecău afișează un optimism rezervat. „Șanse avem, pentru că altfel nu am mai juca. Sigur, francezii sunt favoriți în toate cele cinci partide, însă avem și noi șansa noastră. Poate noi, la dublu, avem șanse mai mari, pentru că am învins perechea Michael Llodra / Arnaud Clement anul trecut, însă și ei vin cu dorință de revanșă“, a declarat sportivul constănțean. Despre condițiile organizatorilor, Horia Tecău spune că sunt OK: „Arena arată foarte bine, este cochetă. Suprafața este una pe care se joacă și în turneele ATP, ne obișnuim cu ea“. Și antrenorul Adrian Marcu îi vede pe francezi mari favoriți, în opinia tehnicianului român echipa noastră având maximum 30% șanse să câștige. „Este clar că Franța este favorită, pentru că are 12 jucători în Top 100 ATP, dar Cupa Davis este o competiție în care sunt posibile surprizele. În plus, ei vin după meciuri foarte bune la Australian Open”, a spus Marcu. Andrei Pavel ajunge, azi, la Sibiu În ceea ce îi privește pe jucătorii care vor evolua la simplu, Victor Hănescu a ajuns, luni seară, la Sibiu, în timp ce Andrei Pavel este așteptat în cursul zilei de astăzi. De partea cealaltă, delegația Franței va sosi în Ardeal la începutul săptămânii viitoare, o parte luni, iar cealaltă marți. Întâlnirea România - Franța va avea loc, între 8 și 10 februarie, în Sala Transilvania din Sibiu. Tragerea la sorți a meciurilor este programată pentru data de 7 februarie, la ora 13.