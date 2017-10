„Şansa a fost de partea noastră“

Antrenorul Farului, Constantin Gache:

„Șansa a fost de partea noastră“

Constantin Gache era fericit după meci. Și avea toate motivele. „Am luptat mult pentru aceste puncte. Nu am făcut un meci deosebit, dar am scos un rezultat excelent. Altădată, jucam frumos și pierdeam, dar acum șansa a fost de partea noastră. Țin să evidențiez modul de abordare, capacitatea de efort, munca și dăruirea fotbaliștilor mei, pe care îi felicit pentru victorie", a declarat antrenorul principal al Farului. Despre incidentul din finalul reprizei întâi, Gache a spus că asemenea momente nu-și au rostul pe un teren de sport. „A fost fotbal bun în prima repriză, dar, după eliminarea lui Gerlem, s-a instalat o stare de nervozitate. Este regretabil ceea ce s-a petrecut în acel minut 42", a afirmat tehnicianul farist.