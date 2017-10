Anghel Iordănescu, criticat de un fost mare arbitru

Naționala de fotbal a României se pregătește mâine (ora 19), să dea piept cu selecționata Elveției, în cea de-a doua partidă a grupei A a Campionatului European 2016, însă ecourile înfrângerii cu Franța, scor 1-2, încă rămân prezente. Fostul mare tușier Adrian Porumboiu este de părere că un jucător ca Sânmărtean nu are voie să lipseacă din primul „unsprezece” al tricolorilor.„Niciun jucător nu este la nivelul lui Sânmărtean. Nu înțeleg cum poți să ai o asemenea bijuterie și s-o ții prin cotloane. Și când nu e în formă este mai bun decât toți. Dacă nu joacă Sânmărtean nu batem pe nimeni. Pe absolut nimeni! Știu că poate, dacă e motivat și înțeles. Poate să facă ambele faze. Face mai bine Stanciu faza defensivă, că dacă îi dai un bobârnac sare cât colo? Cred că și Alibec trebuia introdus mai devreme în meciul cu Franța. Are calitate și poate surprinde adversarii, cel puțin 70 de minute le duce la nivel maxim”, a declarat Adrian Porumboiu pentru Prosport.