Andy Murray s-a retras de la US Open

Ştire online publicată Duminică, 27 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Tenismanul britanic Andy Murray, locul 2 ATP, s-a retras de la al patrulea Grand Slam al anului, US Open, din cauza problemelor pe care le are la sold, informeaza bbc.com.Murray nu a mai jucat de la turneul de la Wimbledon, la care a fost eliminat in sferturile de finala.Sportivul s-a antrenat pe parcursul saptamanii, insa sambata a spus ca inca il doare soldul, astfel ca nu poate participa la turneul American."Zilele urmatoare voi lua o decizie cu privire la restul sezonului", a afirmat el.Andy Murray urma sa joace in primul tur la US Open cu americanul Tennys Sandgren, locul 104 ATP.