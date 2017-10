Andrei Pavel, wild-card pentru BCR Open România

Ştire online publicată Miercuri, 08 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Tenismanul constănțean Andrei Pavel va primi un wild-card din partea organizatorilor celei de-a XII-a ediții a turneului BCR Open România, competiție care se va desfășura, în perioada 8-16 septembrie, pe terenurile de zgură ale Arenelor BNR din București. „Cneazul“ și-a manifestat intenția de a juca la turneul din Capitală și va folosi acest wild-card în situația în care poziția sa din clasamentul ATP nu îi va permite să intre direct pe tabloul principal. Între timp, Pavel mai are de jucat la US Open, unde poate strânge puncte prețioase. În momentul de față, niciun tenisman român nu figurează pe tablou, o altă invitație urmând a merge către Victor Hănescu. În rest, ceilalți tricolori vor evolua în calificări. Cel mai bine clasat jucător este Filippo Volandri (Italia; nr. 28 ATP), iar cel mai slab clasat - Diego Hartfield (Argentina; nr. 83 ATP). Unul dintre punctele de atracție ale Open România îl reprezintă meciul demonstrativ dintre fostele campioane Martina Navratilova și Monica Seleș, care se va desfășura în 16 septembrie.Tenismanul constănțean Andrei Pavel va primi un wild-card din partea organizatorilor celei de-a XII-a ediții a turneului BCR Open România, competiție care se va desfășura, în perioada 8-16 septembrie, pe terenurile de zgură ale Arenelor BNR din București. „Cneazul“ și-a manifestat intenția de a juca la turneul din Capitală și va folosi acest wild-card în situația în care poziția sa din clasamentul ATP nu îi va permite să intre direct pe tabloul principal. Între timp, Pavel mai are de jucat la US Open, unde poate strânge puncte prețioase. În momentul de față, niciun tenisman român nu figurează pe tablou, o altă invitație urmând a merge către Victor Hănescu. În rest, ceilalți tricolori vor evolua în calificări. Cel mai bine clasat jucător este Filippo Volandri (Italia; nr. 28 ATP), iar cel mai slab clasat - Diego Hartfield (Argentina; nr. 83 ATP). Unul dintre punctele de atracție ale Open România îl reprezintă meciul demonstrativ dintre fostele campioane Martina Navratilova și Monica Seleș, care se va desfășura în 16 septembrie.