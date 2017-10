Andrei Pavel va candida la preşedinţie

Andrei Pavel va candida la președinție

Sâmbătă, 02 August 2008

Jucătorul constănțean de tenis Andrei Pavel a declarat, vineri, că a intenționat să candideze la alegerile pentru președinția Federației Române de Tenis în acest an, dar va face acest lucru la alegerile următoare, pentru că acum nu are experiența necesară. „M-am gândit să candidez chiar din acest an la funcția de președinte, dar am stat și m-am gândit bine și am văzut că nu mă pricep încă la management. Eu știu doar cum se face tenis, nu am experiență în conducere. În plus, este și prima mea vacanță acasă fără rachetă și am vrut să profit, să stau cu familia. Cu siguranță, la următoarele alegeri voi candida, pentru că vreau să fiu de folos tenisului românesc. Până atunci vreau însă să ajut copiii, să-i atrag alături de acest sport minunat“, a declarat Andrei Pavel, care a adăugat că în acest an o va susține pe Ruxandra Dra-gomir în lupta pentru șefia FRT.