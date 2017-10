Andrei Pavel, trist pentru că a pierdut finala de la Umag

Tenismanul constănțean Andrei Pavel a declarat că este trist, deoarece nu a reușit să câștige finala turneului International Series de la Umag (Croația), dotat cu premii în valoare totală de 353.000 de euro. „Sunt trist că nu am reușit să câștig trofeul. Am 33 de ani și este prima mea finală după un an", a spus „Cneazul", care a fost învins (4-6, 2-6) de spaniolul Carlos Moya. Considerat „de-al casei", jucătorul iberic a obținut al 20-lea titlu din carieră și al cincilea trofeu în Croația, din șase finale jucate. „Ca de fiecare dată în finală, am fost nervos și s-a văzut acest lucru în primul set", a spus Moya, referindu-se la rezistența lui Pavel, care a salvat șapte mingi de set. Aflat la cea mai bună performanță a sa din 2007, Pavel a ratat șansa de a câștiga al patrulea titlu ATP din carieră, evoluând în puține momente de la egal la egal cu mult mai titratul său adversar. Astfel, în meciurile directe dintre Pavel și Moya, scorul devine 4-1 pentru spaniol. Salt de 23 de locuri în top ATP Grație finalei de la Umag, Pavel a urcat 23 de poziții în clasamentul Indesit ATP 2007 Race, în care ocupă, săptămâna aceasta, locul 70, cu 55 de puncte. Tot în ascensiune, de 14 poziții, se află și Victor Hănescu - locul 150, cu 11 puncte. În topul ATP Entry, Pavel a urcat 29 de „lungimi", până pe 103, cu 414 puncte. Victor Crivoi se află pe poziția 209, cu 191 de puncte, după o coborâre de două locuri. Pavel joacă, în primul tur al turneului masculin de la Sopot, cu rusul Nikolai Davidenko, unul dintre marii favoriți ai competiției.