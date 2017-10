Andrei Pavel, pe tabloul principal al Ethias Trophy de la Mons

Tenismanul constănțean Andrei Pavel participă, săptămâna aceasta, la turneul challenger de la Mons (Belgia), la Ethias Trophy premiile însumând 106.250 euro. În turul întâi, „Cneazul”, desemnat cap de serie nr. 5, îl are drept adversar pe Dick Norman, reprezentant al țării gazdă, iar dacă va avea un debut victorios, va juca, în optimi, tot cu un belgian: Chris-tophe Rochus sau Steve Darcis. Simpla prezență pe tabloul principal îi aduce lui Pavel 1.105 euro, în timp ce calificarea în faza a doua este răsplătită cu 1.830 euro plus 9 puncte ATP. Finala competiției se va disputa în sală, pe suprafață rapidă, duminică, 7 octombrie. Constănțeanul va evolua numai în proba de simplu.Tenismanul constănțean Andrei Pavel participă, săptămâna aceasta, la turneul challenger de la Mons (Belgia), la Ethias Trophy premiile însumând 106.250 euro. În turul întâi, „Cneazul”, desemnat cap de serie nr. 5, îl are drept adversar pe Dick Norman, reprezentant al țării gazdă, iar dacă va avea un debut victorios, va juca, în optimi, tot cu un belgian: Chris-tophe Rochus sau Steve Darcis. Simpla prezență pe tabloul principal îi aduce lui Pavel 1.105 euro, în timp ce calificarea în faza a doua este răsplătită cu 1.830 euro plus 9 puncte ATP. Finala competiției se va disputa în sală, pe suprafață rapidă, duminică, 7 octombrie. Constănțeanul va evolua numai în proba de simplu.