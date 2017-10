Andrei Pavel, în turul secund la US Open

Ştire online publicată Joi, 30 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Tenismanul constănțean Andrei Pavel a obținut a patra victorie la actuala ediție a turneului de Grand Slam de la US Open, 3-6, 6-3, 6-2, 7-5 împotriva germanului Dominik Meffert (236 ATP), pătrunzând astfel în turul al doilea. „Cneazul" trecuse cu brio peste cele trei runde de calificări și a răsturnat rezultatul contra gigantului de 1,98 m, de la 0-1 la seturi. Victoria îi garantează constănțeanului un cec de 27.500 de dolari, dar și 35 de puncte ATP, cărora li se vor adăuga cele pe care le va primi ca urmare a depășirii fazei calificărilor. În turul al doilea, Pavel va reedita meciul din turul întâi de la Umag, din luna iulie, contra lui Ivan Ljubicic (Croația). Atunci, pe zgura croată, constănțeanul s-a impus surprinzător, pentru a ajunge apoi până în finală. O țintă a lui Pavel la US Open este și turneul de dublu, în care el și Alexander Waske (Germania) îi au ca adversari în manșa inaugurală pe argentinianul Diego Hartfield și pe spaniolul Oscar Hernandez.