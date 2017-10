Andrei Pavel îi vrea pe Trifu şi Voinea antrenori ai echipei de Cupa Davis

Andrei Pavel îi vrea pe Trifu și Voinea antrenori ai echipei de Cupa Davis

Fostul tenisman și căpitan nejucător al echipei de Cupa Davis, Florin Segărceanu, a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că, dacă va câștiga șefia Federației Române de Tenis, îl va coopta în echipa sa pe constănțeanul Andrei Pavel, „Cneazul” urmând a juca un rol important. „Pavel va prelua funcția de căpitan al echipei de Cupa Davis, este ceea ce își dorește. Are planuri și îi vizează ca antrenori pe Gabriel Trifu și Adrian Voinea. În cazul în care voi deveni președinte al FRT, aș vrea ca Ruxandra Dragomir să rămână căpitan al echipei de FED Cup, mai are multe de făcut acolo”, a explicat Segărceanu, în opinia căruia Dragomir este principalul adversar la alegerile FRT: „Ea și-a început campania mai devreme și a luat contact mult mai bine cu toate cluburile. Eu pot spune că m-a avantajat această amânare, pentru că am reușit, la rândul meu, să vorbesc cu mulți oameni, să ajung la mai multe cluburi”. Alegerile pentru președinția FRT vor avea loc luni, 23 februarie, la Poiana Brașov. Aceasta este cea de-a doua sesiune de alegeri, după cea din 11 decembrie 2008, amânată din lipsă de cvorum.