Andrei Pavel: „Au fost câteva săptămâni de vis”

Antrenorul Andrei Pavel și-a exprimat bucuria că a contribuit la performanța Simonei Halep de a urca în fotoliul de lider al WTA, dar a subliniat că întregul merit este al jucătoarei și că ea trebuie să rămână cu picioarele pe pământ pentru a obține noi performanțe.„Au fost câteva săptămâni de vis, mai ales ultima săptămână și e o bucurie enormă. Am avut două evenimente în ultimii doi ani superbe. Cu medalie la olimpiadă și acum cu Simona nr. 1. Mă bucur să fiu alături de aceste persoane speciale și sperăm să continuăm. A fost și chestia de șansă. Echipa Simonei, cu Darren (Cahill - n.r.), Teo (Cercel), Ștefan (Șodolescu), mama Simonei, a făcut treabă foarte bună. Noi am început după US Open, ne-am antrenat, e vorba și de șansă, dar tot meritul este al Simonei. Acum eu sper că am ajutat cu anumite lucruri, mă bucură chestia asta, dar tot meritul a fost al ei. Ea are un joc complet și urmează Turneul Campioanelor de la Singapore. Dacă joacă cum a jucat acum, mai ales că merge acolo ca nr. 1, are prima șansă și cel mai important e să rămână cu picioarele pe pământ. Să se bucure de a fi nr. 1, dar în același timp să stea cu picioarele pe pământ și să vadă lucrul ăsta ca o fericire, câtă muncă a pus pentru a ajunge nr. 1 și așa are șansa să rămână cât mai mult”, a declarat, pe aeroportul Otopeni, Pavel, care este căpitanul echipei de Cupă Davis a Românei.Pavel, cooptat în stafful tehnic al Simonei după US Open, a avut un început de colaborare marcat de un eșec neașteptat, în turul 2 la Wuhan (în fața rusoaicei Daria Kasatkina), dar lucrurile au intrat apoi pe făgașul normal în turneul de la Beijing.