Andrei Păunescu a cedat către CS Universitatea Craiova folosirea imnului "Cântec pentru Oltenia"

Ştire online publicată Marţi, 05 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Fiul poetului Adrian Păunescu, Andrei Alexandru Păunescu, a cedat cu titlu gratuit către divizionara secundă CS Universitatea Craiova imnul "Cântec pentru Oltenia", informează site-ul oficial al grupării finanțate de primărie, citat de Mediafax.ro."Astăzi, 5.11.2013, eu, Andrei Alexandru Păunescu, fiu al poetului Adrian Păunescu, împreună cu membri ai familiei Păunescu, anunț public cedarea cu titlu gratuit a imnului «Cântec pentru Oltenia» echipei Clubul Sportiv Universitatea Craiova. Consider că este clubul care poate să reînvie legenda și spiritul Craiovei Maxima, echipa căreia imnul i-a fost adresat de la bun început. Club Sportiv U Craiova SA are exclusivitate pentru folosirea versurilor, nicio altă formație neavând dreptul să-l folosească. Este cântecul pe care tatăl meu mi l-a încredințat spre a-l cânta pe scena Cenaclului Flacăra și pe care îl cânt și în prezent în toată țara și nu numai", se arată în comunicatul postat pe csuc.ro.Andrei Păunescu le cere tuturor fanilor olteni să susțină formația CS Univeristatea Craiova. "Mă alătur unor nume ca Silviu Lung, Gheorghiță Geolgău, Corneliu Stroe, Nae Ungureanu, Nicolae Negrilă, Gheorghe Craioveanu, Pavel Badea, Ovidiu Stângă etc, în sprijinul dezinteresat și sincer pentru echipa unui oraș de poveste. În încheiere, aș vrea să îndemn milioanele de suporteri olteni să se unească în susținerea unor valori care ne-au caracterizat mereu: decență, pasiune, ambiție, etică, profesionalism și dorința de a fi cei mai buni. Doar așa Universitatea Craiova poate să renască!", a spus Andrei Păunescu.Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, i-a mulțumit pe contul său de facebook lui Andrei Păunescu pentru cedarea imnului. "Clubul Sportiv Universitatea Craiova care aparține municipalității și Universității din Craiova a primit azi, la 3 ani de la moartea marelui poet Adrian Păunescu, din partea familiei acestuia, exclusivitatea asupra versurilor imnului «Cântec pentru Oltenia", cu titlu gratuit. Mulțumim din inima!", a scris primarul.Primăria a decis să înființeze o echipă care să participe în Liga a II-a începând din acest sezon, după ce negocierile cu Adrian Mititelu, finanțatorul formației FC Universitatea Craiova, au eșuat. Cele două cluburi evoluează în Seria a II-a și se află în conflict, iar mai multe glorii ale "Craiovei Maxima" au anunțat că vor susține echipa finanțată de primărie.