Andrei Filimon: "Toată lumea pleacă la mai bine!"

Reacții în urma articolului publicat de „Cuget Liber”, în care antrenorul emerit Viorel Filimon se declară dezamăgit de atitudinea tânărului campion Cristian Pletea (18 ani), care se pregătește de un transfer în Germania.Managerul și cel care s-a ocupat de pregătirea tânărului sportiv în ultimul timp, fostul campion național și european Andrei Filimon, spune că intenția lui Pletea nu este de condamnat.„Sunt lucruri pe care poate tatăl meu (n.r. - Viorel Filimon) le-a spus la supărare. Nu ar fi nimeni dezamăgit dacă Pletea ar pleca într-un campionat mult mai puternic. Am fi triști, pentru că am pierde un jucător extrem de valoros, însă poate este spre binele lui să plece. Toți, la rândul nostru, am plecat la mai bine, nu e nimic de condamnat. Legat de faptul că ar avea probleme de comportament, poate nu este cel mai cuminte copil din lume. Are un stil mai repezit de a rezolva lucrurile. Trebuie să recunosc că nici eu nu am fost cel mai cuminte, însă am fost apreciat pentru stil și performanțe. El este un copil foarte bun, care știe că mai are mult de muncă. Vorbesc mereu cu el, încerc să-l fac atent, să nu facă aceleași greșeli pe care le-am făcut și eu la rândul meu. Să nu uităm că, pentru Cristian, anul 2017 a fost unul special, devenind primul jucător român care a cucerit medalii la un Campionat Mondial, fie el și de juniori”, a declarat Andrei Filimon.„Nu sunt perfect“Și Cristian Pletea a ținut să-și spună punctul de vedere: „Eu trebuie să îmi termin liceul înainte de a pleca de la Constanța. Mai am un an și jumătate până atunci și este impropriu să vorbim despre un transfer. Este adevărat, îmi doresc să ajung la Saarbrucken, deoarece m-am pregătit de multe ori acolo și nu aș avea probleme cu acomodarea, dar se pot întâmpla foarte multe lucruri până atunci. Nici eu nu sunt perfect. Am și eu defectele mele și poate uneori exagerez, însă încerc să ajut cât pot și să nu deranjez pe nimeni”.