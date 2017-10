Andrei Filimon şi compania, în drum spre titlul naţional

Superliga masculină la tenis de masă

Andrei Filimon și compania, în drum spre titlul național

După ce, duminică, echipa feminină de tenis de masă CS Farul a câștigat turul finalei Superligii, scor 5-1, împotriva ACS Dumbrăvița, iată că a venit și rândul băieților de la CS Topspin 08 să facă primul pas către titlul național.Ieri, la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, a avut loc întâlnirea dintre CS Topspin 08 Constanța și CS Pristavu Câmpulung, contând pentru turul finalei Superligii masculine. Echipa gazdă a câștigat, scor general 5-1. Andrei Filimon a pierdut primul meci cu Alin Spelbuș, 0-3, dar l-a câștigat pe cel cu Alexandru Manole, 3-1. Rareș Sipoș, venit recent la echipa constănțeană, i-a învins pe George Poștoacă (3-2) și Alin Spelbuș (3-1), iar Cristian Pletea a câștigat cu 3-1 partidele cu Alexandru Manole și George Poștoacă.Returul va avea loc pe 26 iunie, iar constănțenii sunt optimiști în vederea obținerii titlului de campioni. Pentru puștii Pletea și Sipoș, acesta ar fi primul titlu național câștigat la seniori. Din componența echipei constănțene a mai făcut parte și Cristian Grigore.Andrei Filimon și Eliza Samara se pregătesc pentru Jocurile Europene de la Baku, acolo unde obiectivul este o clasare pe podium. Echipa masculină a României este formată din Andrei Filimon, Adrian Crișan și Constantin Cioti (antrenor, Mircea Dinu), iar echipa feminină le are în componență pe Eliza Samara, Bernadette Szocs și Camelia Poștoacă (antrenor, Viorel Filimon).„Vrem să luăm medalie la echipe. Am plecat în formația veche, cum s-ar spune, în formația cu care am câștigat toate trei medaliile la Campionatele Europene. Acum, la sfârșit de carieră poate și pentru mine, și pentru Crișan, încercăm să câștigăm o medalie la prima ediție a Jocurilor Europene”, a declarat Andrei Filimon.