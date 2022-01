Andreea Soare, favorita nr. 10 a turneului francez Les Petits As

Clubul Sportiv Medgidia are în componenţă, începând de vineri, 21 ianuarie, o tânără jucătoare de tenis de mare perspectivă şi un antrenor de valoare.În vârstă de 14 ani, Andreea Soare, sportivă aflată pe locul întâi la nivel naţional, şi Andrei Baciu, antrenorul său, vor evolua de acum înainte în culorile clubului din municipiul de pe malul Canalului.Andreea Soare este născută la Medgidia, iar sâmbătă, 22 ianuarie, va pleca în Franţa, pentru a participa la turneul Les Petits As, o competiţie foarte puternică, unde, an de an, se adună la start cei mai buni jucători din Europa.Constănţeanca, desemnată cap de serie nr. 10 pe tabloul principal de simplu, va juca şi în proba de dublu a turneului din „Hexagon”, alături de coechipiera sa Alexia Tatu, locul doi la nivel naţional.Turneul Les Petits As va debuta luni, 24 ianuarie.XXXFederaţia Română de Tenis şi Comisia de Arbitri organizează, în zilele de 22 şi 23 ianuarie, o Şcoală de Arbitri locali. Activităţile se vor desfăşura la Centrul Naţional de Tenis de la Bucureşti.Foto: Facebook / Clubul Sportiv Medgidia