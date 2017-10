Andreea Răducan: ”Este momentul să repornim motoarele gimnasticii româneşti”

Andreea Răducan: ”Este momentul să repornim motoarele gimnasticii românești”

Fosta campioană mondială și olimpică Andreea Răducan, aleasă în funcția de președinte a Federației Române de Gimnastică (FRG), a declarat, vineri, la finalul Adunării Generale, că este momentul să repornească „motoarele gimnasticii românești”.„Trebuie să facem o analiză foarte clară a gimnasticii românești, atât la feminin, cât și la masculin. Și mă refer la loturi, dar și la cluburi. Numai când vom identifica problemele care ne-au adus în acest punct destul de nefericit pentru noi și când le vom recunoaște și ni le vom asuma vom putea găsi soluții. Împreună cred că putem regăsi drumul către succes. E foarte important să avem o transparență așa cum nu știu dacă am avut până acum. Vreau ca oamenii să-și expună problemele, dar și să găsească soluții. Nu vreau să cred că noi, cei care i-am învățat pe alții gimnastică, am uitat cum se practică acest sport, am uitat disciplina și ce înseamnă munca. Pentru că acestea sunt două dintre ingredientele care cu ani în urmă ne-au dus spre succes. Cred că este momentul să repornim motoarele gimnasticii românești”, a declarat Andreea Răducan.Andreea Răducan a câștigat mandatul pentru legislatura 2017-2021 cu 42 de voturi pentru, unul fiind anulat. La ședința Adunării Generale au participat 43 dintre cei 51 de membri afiliați ai FRG, la alegeri fiind prezent și ministrul Tineretului și Sportului, Marius Dunca. Fosta gimnastă îi urmează în funcție lui Adrian Stoica, acesta fiind președintele Federației Române de Gimnastică în ultimii 11 ani.