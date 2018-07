Andreea Răducan: "Olivia Cîmpian nu poate fi suspendată"

Președinta Federației Române de Gimnastică, Andreea Răducan, a declarat că gimnasta Olivia Cîmpian, care vrea să reprezinte din nou România, nu riscă nicio suspendare, pentru că nu a concurat la nicio competiție pentru Ungaria.Olivia Cîmpian, în vârstă de 17 ani, care a făcut parte din lotul României la Campionatele Europene 2017 de la Cluj-Napoca, a primit aprobarea în octombrie 2017 din partea Federației Internaționale de Gimnastică să reprezinte Ungaria în competițiile internaționale. Sportiva și familia ei s-au răzgândit în acest an și vor să reprezinte din nou România.„Olivia a luat decizia, împreună cu familia ei, de a reveni în țară. Pe de o parte îmi pare rău că a făcut acest pas, când a plecat, pentru că a pierdut din activitate. Pe de altă parte, încerc să văd partea bună a lucrurilor, că dacă nu ar fi avut această experiență, s-ar fi gândit că nu a încercat și cu siguranță ar fi rămas cu o frustrare. A venit hotărâtă să se alăture echipei noastre. Niciunul dintre noi, din federație sau din Comitetul Executiv, nu dorește să frângă aripile vreunui copil talentat, cu dorință de a face performanță, motiv pentru care încercăm să-i explicăm că nu e un mod de a face performanță jonglând dintr-o parte în cealaltă. Dacă ia hotărârea de a continua drumul de performanță, să se alăture în mod conștiincios echipei noastre”, a declarat Andreea Răducan.FR de Gimnastică a inițiat demersurile necesare la federația internațională și la federația maghiară pentru ca Olivia să poată reprezenta din nou România.„Chestiunile administrative rămân în baza noastră. Din partea părinților am primit semnătura că nu își doresc pe viitor să concureze pentru o altă țară. Virginia Oprișan, secretarul general, și Mircea Apolzan au făcut demersurile necesare în a lua legătura cu federația internațională, dar și cu federația ungară. Nu am primit încă un răspuns din partea dumnealor, să sperăm că într-un timp relativ scurt vom ști exact care este poziția lor oficială, pentru a ști cum procedăm în continuare. Nu poate fi suspendată, mai mult decât atât, nu a concurat la nicio competiție pentru Ungaria, așa încât cred că este mai mult o chestiune de înțelegere prietenească. Cred că federația din Ungaria va găsi bunăvoința în a da drumul acestei sportive, pentru ca ea să se poată alătura echipei noastre”, a adăugat Andreea Răducan.