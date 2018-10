Centru Național de pregătire a micilor gimnaste, la Constanța

Andreea Răducan: "Nu vom abandona lupta nicio secundă!"

La începutul acestei luni, la Constanța, s-a înființat Centrul Național de pregătire a juniorilor la gimnastică artistică, rod al unei colaborări între Comitetul Olimpic și Sportiv Român și Federația Română de Gimnastică.În sala de gimnastică a Complexului Sportiv „Tomis” din strada Flămânda se vor pregăti în regim de maximă performanță nu mai puțin de 11 gimnaste cu vârste cuprinse între 10 și 12 ani, legitimate la CSS 1 și CS Farul Constanța: Miruna Botez, Shakira Cantaragiu, Iulia Dutceac, Alexandra Florea, Sabrina Maneca Voinea, Melisa Orazacăi, Alexandra Panait, Teodora Stoian, Alexia Gabriela Vănoagă, Bianca Visovan și Bianca Voicu. Lotul de gimnaste va fi coordonat și pregătit de o echipă formată din cinci antrenori (Cătălin Meran, Mirela Szemerjai, Ciprian Crețu, Camelia Voinea, Carmen Traicu), un coregraf (Mihaela Lintzmaier), un medic (Anca Gheorghe) și un kinetoterapeut (Cristina Crețu).Micile sportive au fost parte a proiectului implementat de către antrenorii emeriți Mariana Bitang și Marian Belu, denumit „Țară, țară, vrem campioane”.Ieri, în sală și-a făcut apariția și președintele Federației Române de Gimnastică, fosta mare gimnastă Andreea Răducan, care s-a arătat încântată de faptul că un oraș precum Constanța se implică în procesul de revigorare a gimnasticii românești. Campioană la Jocurile Olimpice de la Sydney 2000, Andreea a fost legitimată la CS Farul imediat după competiția în care a cunoscut faima internațională.Alături de aceasta, au mai fost prezenți Elena Frîncu, fostă șefă a sportului constănțean, Mihai Orzan, consilier Sport DJST, și Magda Rusu, director CSS 1 Constanța.„Mă întorc întotdeauna cu plăcere la Constanța, aici unde am fost și legitimată ca sportivă. Este un lucru mare atunci când bați la ușile unui oraș, iar acesta te primește cu brațele deschise. Mai ales când este vorba de Constanța, poate orașul cu cele mai multe gimnaste medaliate olimpic (Daniela Sofronie, Simona Amânar, Cătălina Ponor, Camelia Voinea, Daniela Mărănducă). Sperăm ca împreună cu autoritățile locale, DJST, ISJ să ne punem umăr lângă umăr și toată lumea să sprijine acești antrenori și copii minunați”, a spus Andreea Răducan.Sală de gimnastică la Constanța? Un vis prea frumos…Andreea Răducan speră ca, într-o zi, Constanța să dispună de o sală performantă de gimnastică, în care să încapă toți sportivii ce vor să facă gimnastică.„Constanța este un oraș mare care a oferit României foarte mulți sportivi de valoare. Sunt sigur că pot exista soluții pentru ca această sală micuță să se transforme într-una propice marii performanțe. Am fost, am verificat și locul de cazare al sportivelor, și cantina, și locul unde învață. Toate sunt puse la punctul lor și sperăm să ne bucurăm de rezultatele lor cât mai repede”, a declarat Răducan.Obiectiv - JO 2024 și 2028Gimnastica românească trăiește doar din excepții. Puține sportive reușesc să facă față presiunii în competițiile internaționale, și tot mai puține cuceresc medalii. Cum minunile nu apar peste noapte, Jocurile Olimpice din 2020, de la Tokyo, sunt ca și compromise. Principala miză este formarea unui lot competitiv, revenirea în elita mondială, la Jocurile Olimpice din 2024 și 2028.„Gimnastica românească traversează o perioadă foarte dificilă, nu este niciun secret, rezultatele sunt cele care demonstrează acest fapt. Nu putem spune că putem redresa situația foarte rapid, dar trebuie să avem răbdare. Ne aflăm într-o perioadă în care ne axăm pe reformă, să schimbăm ceva. Tot ce pot eu să fac este să vin cu tot entuziasmul, cu toate cunoștințele mele, și din punct de vedere managerial să fac lucrurile ca la carte. Le-am spus și fetelor de atâtea ori că nu pot urca eu pe aparat, ele trebuie să-și demonstreze valoarea. Noi facem tot posibilul să-i ajutăm, atât pe antrenori, cât și pe sportive, și să-i susținem în drumul lor. Nădejdea noastră cea mai mare este ediția Jocurilor Olimpice din 2024, dar asta nu înseamnă că neglijăm Jocurile Olimpice din 2020. Gimnastele se află la lot și au nevoie de toată susținerea noastră, să știe că le suntem alături. Este foarte greu atunci când vii la o echipă care nu mai emite pretenții precum o făcea cândva, însă nu vom abandona lupta nicio secundă”, a conchis Andreea Răducan.v v vEste cel de-al treilea Centru Național de Pregătire conceput la Constanța, după centrul de tenis de masă, coordonat de antrenorul Viorel Filimon, unul din cele mai puternice din Europa, și Centrul Olimpic de Canotaj de la Năvodari.