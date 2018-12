Tristețe mare la gimnastică

Andreea Răducan: "Ne-am păcălit cu câte o medalie…"

Președinta Federației Române de Gimnastică (FRG), Andreea Răducan, a declarat că 2018 a fost un an dificil, dar a precizat că minusuri în gimnastica românească sunt de câțiva ani.„A fost un an dificil pentru gimnastica artistică românească, din toate punctele de vedere, ca disciplină, ca echipă... Sunt multe lucruri pe care încercăm să le punem pe făgașul potrivit. Minusuri la gimnastică sunt de ceva ani, nu e ceva nou în 2018, și mă refer la prestațiile sportivilor noștri. În ultimii ani, ne-am păcălit cu câte o medalie obținută de câte un sportiv. Am tot respectul pentru munca și rezultatele sportivilor respectivi, însă aceștia nu sunt susținuți din spate de o echipă, așa cum se întâmpla altădată. Ne-am bucurat de medaliile obținute de Cătălina Ponor, de Larisa Iordache sau de Marian Drăgulescu, dar când ei se dau la o parte sau nu pot participa, cam ăștia suntem. Dacă scoatem rezultatele acestor trei sportivi de la Campionatele Europene de la Cluj din 2017, vedem că suntem cam în aceeași situație”, a spus Andreea Răducan, citată de Agerpres.Sportivul anului în gimnastica românească urmează să fie stabilit de Biroul Federal în perioada următoare.„Vom stabili o ierarhie după ce vom face o analiză în Biroul Federal. Sigur, Denisa Golgotă a avut rezultate bune anul acesta prin cele două medalii obținute la Campionatele Europene”, a menționat Răducan.La Campionatele Mondiale de la Doha, România nu a cucerit nicio medalie. Echipa feminină a ocupat locul 13, iar cea masculină, poziția a 21-a. România a reușit, prin clasarea în primele 24 de locuri, calificarea la Campionatele Mondiale de anul viitor, de la Stuttgart, și dreptul de a spera la calificarea la JO 2020. La Jocurile Olimpice de Tineret de la Buenos Aires, România a fost reprezentată de doi sportivi: Gabriel Burtănete, care a ocupat locul 5 la sărituri, și Ana-Maria Puiu - locul 7 la bârnă.România a obținut la Campionatele Europene de juniori de la Glasgow o medalie de aur prin constănțeanca Ioana Stănciulescu, la sol. În cadrul aceluiași concurs, echipa feminină a României a ocupat poziția a patra.