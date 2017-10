Andreea Răducan a obţinut titlul de doctor

Andreea Răducan a obținut titlul de doctor

Ştire online publicată Joi, 03 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Fosta gimnastă a CS Farul Andreea Răducan a obținut, ieri, titlul de doctor, după ce a primit „magna cum laude” pentru lucrarea prezentată la Universitatea Națională pentru Educație Fizică și Sport, „Reactivitatea emoțională a sportivilor de performanță la relatările mass media”.„E o «medalie» importantă. Trebuie să recunosc că nu am muncit atâția ani, cât am muncit pentru cele din sport, însă a fost o muncă consistentă, cu la fel de multă dedicare și am încercat să fac o teză de doctorat complexă, compactă, astfel încât toate cunoștințele pe care le-am parcurs de-a lungul anilor să se regăsească aici. E un moment important pentru mine. După atâta muncă, nu pot decât să mă bucur pentru acest final reușit”, a spus fosta campioană.La prezentarea Andreei Răducan, au asistat, printre alții, Monica Roșu, Silvia Stroescu (gimnastică), Viorica Susanu, Georgeta Damian (canotaj), Laura Badea (scrimă) și Andrei Iosep (polo).