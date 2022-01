Andreea Grecu, trei ore pe pârtie, la -20 grade Celsius! Urmează „staţia” St. Moritz

Cu aproximativ trei săptămâni rămase până la startul Jocurilor Olimpice de iarnă de Beijing, veştile din lotul feminin olimpic de bob al României nu sunt cele mai bune, evoluţia pilotului Andreea Grecu la etapa de Cupă Mondială de la Winterberg fiind afectată de probleme de sănătate.Atât în proba feminină de bob două persoane, unde a avut-o ca împingătoare nu pe Katharina Wick, ci pe Teodora Vlad, cât şi în cea de monobob, Andreea Grecu a obţinut clasări mult sub potenţial, însă pilotul nr. 1 al României nu a fost în apele sale, problemele medicale dându-i târcoale. Mai mult, ea a primit o nouă doză de vaccin anti-Covid-19 cu numai două zile înainte de startul competiţiei, iar acest lucru a determinat-o să îşi menajeze forţele.„La concursul din Winterberg, Andreea a suferit o accidentare la tendonul lui Ahile. Am plecat apoi la Munchen, la o clinică specială de ortopedie, unde i s-a dat un diagnostic acceptabil: peritendinitis, o inflamare a membranei de protecţie a tendonului, care devine dureros, din cauza lichidului acumulat.Accidentarea s-ar putea să vină şi din cauză că ea a primit al treilea vaccin anti-Covid-19 cu doar două zile înainte de competiţie. Spunea că se simte foarte obosită, nu se poate concentra şi o dor toate oasele! Făcând sport de înaltă performanţă, momentele dureroase sunt inerente”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul lotului feminin olimpic de bob al României, prof. Paul Neagu.Din fericire, tratamentul prescris de specialiştii germani şi-a făcut efectul, iar sportiva se reface cu paşi rapizi.„Deja după două zile, Andreea poate merge şi nu mai are dureri. Face de două ori pe zi terapie, a mers bine la antrenamente, chiar dacă am stat pe pârtie trei ore la temperatură de -20 grade Celsius!Asta e viaţa de sportiv şi de antrenor. Este greu de stat numai afară, ţinând cont că nu avem voie să intrăm în vestiarele sportivilor. Vestiarele sunt mici şi nu intră decât sportivi din câte două naţiuni. Noi împărţim vestiarul cinci cu echipa Germaniei”, a explicat tehnicianul constănţean.Calificarea la JO 2022 e asiguratăChiar dacă rezultatele de la Winterberg au fost mai slabe decât de obicei, calificarea la JO de la Beijing nu este pusă în pericol, iar Andreea a decis să participe şi la cele două concursuri de Cupă Mondială din week-end, de la St. Moritz, pentru a nu-şi ieşi din mână.„Nu va forţa, nu are să dea starturi tari, să nu agraveze situaţia. Nici calificarea la Jocurile Olimpice nu este pusă în pericol, indiferent de locul pe care se va clasa.Sâmbătă, are primul start, un lucru mai puţin favorabil pe o pârtie naturală, mai ales dimineaţa. Primele boburi au să fie cele mai încete”, a precizat profesorul Neagu.În cocheta staţiune elveţiană, lotul României locuieşte în Hostel Jugendherberger, o locaţie în care pensiunea completă costă 120 de euro.„Este cel mai ieftin preţ pe care-l poţi găsi aici. Recunosc că staţiunea nu este cum era în ceilalţi ani. Mai goală, dar preţurile s-au ridicat”, a mai spus tehnicianul constănţean.Foto: Facebook / Andreea Grecu / Viesturs Lacis / IBSF