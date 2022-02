Andreea Grecu trebuie să meargă mai departe! Locul 12, cel mai bun din istoria bobului feminin românesc

Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing 2022 s-au încheiat, „eroii” României au revenit acasă şi, chiar dacă au fost departe de medalii, un lucru este cert: au dat tot ce au avut mai bun în ei pentru a nu-i dezamăgi pe cei care le-au acordat toată încrederea.Deşi România nu are tradiţie în performanţă în „sporturile albe”, aproape că nu există ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă în care să nu visăm frumos şi să sperăm, cu un optimism debordant, la o medalie, a doua după cea istorică, de bronz, obţinută de bobul pilotat de Ion Panţuru, la ediţia de la Grenoble, din 1968.Iar înainte de startul Jocurilor Olimpice de la Beijing 2022, conducătorii Federaţiei Române de Bob şi Sanie anunţau că au ca obiectiv câştigarea unei medalii. Speranţele veneau atât din probele de sanie, unde Raluca Strămăturaru fusese la şaptea la precedenta ediţie de PyeongChang, cât şi de la bob. Dar… n-a fost să fie nici de data aceasta, cel mai bun rezultat fiind cel al ştafetei de sanie, clasată pe locul nouă.La monobob feminin, Andreea Grecu, cel mai bun pilot al României la ora actuală, a terminat pe poziţia a 12-a, iar în proba de bob două persoane, alături de împingătoarea Katharina Wick, a obţinut abia al 18-lea timp.„Este greu, la ora actuală, să ne gândim la medalii. Este foarte important că, în cele patru probe - monobob feminin, bob de două persoane feminin şi masculin şi bob de patru persoane masculin -, am reuşit să ajungem în finală, ocupând locurile 12, 18, 16, respectiv 13. Locul 12 este cel mai bun din istoria bobului feminin, iar dacă ne raportăm la ediţia din 2018, când bobul de patru al României a terminat pe locul 29 din 29, progresul este evident. Sunt rezultate mult mai bune decât acum patru ani”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul lotului feminin olimpic de bob al României, prof. Paul Neagu.În perspectivă, tehnicianul constănţean şi-ar dori ca aria de selecţie să fie una mai mare.„Avem nevoie de o împingătoare puternică pentru Andreea. Germania a adus o campioană de la atletism, o sprinteră care alergă suta în 11 secunde, iar ruşii i-au cooptat pe primii trei atleţi de la 60 m sprint. Cred că, în România, sportivii nu sunt informaţi suficient sau nu vor să înţeleagă nişte lucruri normale”, a explicat profesorul Neagu.XXXAfectată de eroarea din manşa a doua a probei de bob două persoane, când a izbit mantinela şi a terminat pe ultimul loc, Andreea Grecu şi-a anunţat retragerea din activitatea competiţională, însă echipa tehnică de la lot şi de la club încearcă să o convingă să continue activitatea.În vârstă de 28 de ani, Andreea Grecu este la a treia participare la o ediţie a JO, după cele de la Sochi 2014 şi PyeongChang 2018, iar peste patru ani, la Milano-Cortina d’Ampezzo, va atinge deplina maturitate, iar marea majoritate a campioanelor de astăzi vor fi încheiat între timp socotelile cu bobul. Pilot talentat, Andreea mai are multe de spus în bobul mondial, iar în tandem cu o împingătoare mai puternică are şanse reale, peste patru ani, de a intra în Top 6. Poate chiar mai sus…Foto: Facebook / Comitetul Olimpic şi Sportiv Român / Cristian Nistor