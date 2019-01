Andreea Grecu şi Teodora Vlad, o manşă secundă formidabilă la Cupa Mondială

De precizat că, la startul reuniunii, s-au aliniat 12 echipaje, reprezentând națiuni puternice în bob, precum SUA, Canada, Germania, Elveția, Rusia, Marea Britanie sau Austria.





„Suntem bucuroși pentru rezultatele de la Cupa Mondială, fetele au făcut un spectacol mare. După o primă manșă în care fetele au avut al treilea start și au ocupat locul 10, Andreea a demonstrat că are stofă de pilot și că nu degeaba este campioană mondială de juniori, mobilizându-se exemplar și având cel de-al doilea timp în manșa secundă, ceea ce ne-a permis să avansăm pe locul 6. Este încă o dovadă că rezultatele sportivelor noastre nu mai pot fi catalogate drept surprize”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul lotului olimpic feminin de bob al României, prof. Paul Neagu.



Antrenamente la -22 grade Celsius



Și un amănunt care vorbește de la sine: în timp ce noi, aici, la Constanța, ne lamentăm când termometrele arată 3-4 grade pe minus, ei bine, fetele profesorului Neagu, legitimate la CSSI Mamaia, s-au antrenat la temperaturi extrem de scăzute.



„Toată săptămâna, pe pârtie au fost -22 de grade Celsius! Să ieși afară, să te încălzești înainte de antrenamente la -22 de grade arată cât de tari au fost fetele noastre. Asta e cheia succesului: avem nevoie de fete tari și rapide.



Apoi, să nu uităm compania selectă în care am concurat, au venit nume mari la Cupa Mondială, cu care ne-am luptat de la egal la egal. În manșa a doua, am fost mai buni decât campioana olimpică de anul trecut, Mariama Jamaika. Iar dacă Elana Mayers nu avea acel start fenomenal, de 5.36 secunde, era și ea pierdută”, a povestit profesorul Neagu.



Imnul României a răsunat în Letonia



România a obținut aurul în proba de bob două persoane în cadrul Campionatului European U23 de la Sigulda (Letonia). Pilotul Mihai Tentea și copilotul Ciprian Daroczi au reușit cele mai rapide coborâri cu bobul (1:39.98) și au obținut titlul de campioni europeni. Performanța vine după ce, în urmă cu o săptămână, Mihai Tentea a obținut o altă medalie de aur în proba de bob patru persoane - categoria U23 alături de echipajul său, în Austria, pe pârtia din Igls.



Un rezultat foarte bun a obținut și echipajul de sanie dublu, format din Marian Gîtlan și Flavius Crăciun, la Campionatele Mondiale de la Winterberg (Germania), cei doi sănieri cucerind medalia de bronz la categoria U23.





Medalia de aur a revenit echipajului american Elana Meyers Taylor/Lauren Gibbs (2:16.11), iar argintul și bronzul au fost adjudecate de echipajele Germaniei, Stephanie Schneider/Lisa Sophie Gericke (2:16.71), respectiv Mariama Jamanka/Franziska Bertels (2:16.87).