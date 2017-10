Andreea Ana, o luptătoare vicecampioană mondială şi elevă eminentă!

Andreea Ana, o luptătoare vicecampioană mondială și elevă eminentă!

Mangalia a intrat pe elitista hartă mondială a luptelor. Și asta pentru că o tânără sportivă din localitate a adus în sudul litoralului o medalie de argint dintr-o competiție de anvergură: Campionatul Mondial.Dacă a-i zări-o pe stradă ori la școală, nu te-ai gândi că liceana blondină are atâta forță. Emană deli-catețe, caracter și inteligență, însă este și un sportiv de nota 10, o mân-drie a comunității locale.Așa poate fi descrisă Andreea Ana, luptătoarea de la CS Mangalia care, la recent încheiatele Campionate Mondiale rezervate cadeților, de la Tbilisi (Georgia), a cucerit medalia de argint, în limitele categoriei 46 de kilograme.Andreea a povestit, pentru cititorii „Cuget Liber”, cum a început luptele, de ce a ales această disciplină și cui îi datorează această mare performanță.„Am început luptele în urmă cu șase ani. Am venit la sală, am pășit pe saltea, am făcut câteva exerciții, mi-a plăcut și am decis să continui această disciplină. Au început turneele și au venit medaliile, ceea ce mi-a dat un plus de motivație. La Campionatele Naționale, la categoria mea de greutate, am numai victorii și am concursuri în care am învins și băieți. Până la această medalie mon-dială, am mai urcat și pe alte podiumuri in-ternaționale, fiind inclusiv campioană bal-canică. La Mondialele de la Tbilisi, cele mai dificile adversare au fost japonezele, finala fiind pierdută tot în fața unei sportive din Țara Soarelui Răsare. Am ambiția însă de a-mi lua revanșa, și asta cât mai curând! Vreau să mul-țumesc pe această cale tuturor celor care m-au sprijinit în cariera de sportiv, fraților Lucian și Ionel Luca (n.r. - vicepreședinte al Federației Române de Lupte, respectiv președinte de onoare al CS Mangalia), actualului președinte al CS Mangalia, Dragoș Dima, și antrenorului care m-a des-coperit, Marian Oancea, cel cu care lucrez și în prezent. Pentru anul viitor, am planuri mari, obiectivul fiind cuce-rirea medaliei de aur atât la Campionatul European, cât și la Cam-pionatul Mondial”, a declarat Andreea Ana.Andreea nu este numai un sportiv laureat, ci și o elevă eminentă. Este elevă în clasa a X-a la Liceul „Callatis” din Mangalia (diriginte, prof. Didina Munteanu), profil științe sociale, iar media de absolvire a anului trecut este 9.50!La terminarea liceului, și-a propus să urmeze cursurile Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Ovidius”.