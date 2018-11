Andreea Ana, medaliată cu bronz la Campionatele Mondiale U23

Luptătoarea constănțeană Andreea Beatrice Ana a cucerit medalia de bronz la categoria 53 de kg, la Campionatele Mondiale de lupte U23 de la București. Ana a învins-o în finala pentru bronz pe Bolortuya Bat Ochir (Mongolia), scor 5-3, la capătul unei lupte electrizante.„Sunt foarte fericită că am câștigat medalia de bronz, având în vedere că adversarele au fost mai mari ca mine. Mă bucur foarte mult, este cea mai importantă medalie din cariera mea de până acum. În trecut, am ieșit de două ori pe locul doi la Campionatele Mondiale de cadeți, dar nu se compară cu nivelul de la U23. Lupta cu sportiva din Mongolia a fost una foarte strânsă. Sunt mulțumită că am reușit să țin de puncte până la capăt și să câștig”, a declarat Andreea Ana, citată de Agerpres.Sportiva în vârstă de 18 ani este legitimată la CS Steaua București, dar până la începutul acestui an a reprezentat CS Mangalia, sub îndrumarea primului său antrenor, Marian Oancea, prezent și el la București.România a cucerit șapte medalii la CM: Mihai Mihuț - bronz la 63 kg (greco-romane), Nicu Ojog - argint la 82 kg (greco-romane), Ștefania Priceputu - bronz la 50 kg (lupte feminine), Andreea Ana - bronz la 53 kg (lupte feminine), Alexandra Anghel - argint la 72 kg (lupte feminine), Omaraskhab Nazhmudinov - bronz la 79 kg (lupte libere), iar Maxim Vasilioglu va lupta pentru titlul mondial, la 74 kg (lupte libere), singurul care lipsește delegației României. Acestora li se mai poate adăuga și bronzul lui Nikolai Okhlopkov dacă se va impune la 61 kg (lupte libere).