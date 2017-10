Campionul mondial Lucian Bute boxează pe 28 noiembrie pentru a-și păstra centura

„Andrade va lovi doar umbra mea”

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Campionul mondial IBF la supermijlocie, Lucian Bute, a declarat, vineri, că meciul pentru păstrarea centurii, cu mexicanul Librado Andrade, este revanșa pe care și-a dorit-o și că nu îi va mai oferi adversarului aceleași șanse ca în meciul precedent. „Cum am spus și atunci după meci, am vrut o revanșă cu el. Dacă s-ar fi văzut tot meciul de atunci, lumea ar fi înțeles că am controlat partida. Am căzut, dar m-am ridicat, campionii se ridică și nu am pierdut centura. Va fi alt meci, Andrade va lovi umbra mea de această dată. Îmi voi pregăti meciul așa cum știu eu mai bine și el nu va mai avea posibilitatea să se mai apropie de mine. Vreau să demonstrez tuturor că a fost o întâmplare ceea ce s-a întâmplat”, a explicat Lucian Bute. Românul va boxa pe 28 noiembrie cu Librado Andrade pentru titlul mondial IBF la categoria supermijlocie. Este al doilea meci dintre cei doi pugiliști, după cel din octombrie 2008, când Bute l-a învins pe mexican. Acest meci a fost unul controversat, deoarece românul a fost trimis la podea în ultimele secunde ale întâlnirii, dar a reușit să se ridice. Decizia celor trei arbitri-judecători a fost în unanimitate în favoarea lui Bute: 117-109, 115-111, 115-110. Mai multe voci din lumea boxului au declarat atunci că românul trebuia să piardă. Președintele Federației Române de Box, Rudel Obreja, a explicat că Lucian Bute are foarte mare încredere în forțele sale: „Voi merge la meciul lui Lucian, nu am lipsit niciodată. Nu am super-stiții, dar nu vreau să dau ocazia. Lucian îmi spune că îl va bate rău pe Andrade de această dată. Are încredere în el și eu încerc să îl temperez și îi spun că Andrade este totuși un pugilist puternic”.