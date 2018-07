Ana Maria Prodan: „Nu mă interesează Farul, jucătorii mei sunt la alt nivel!”

În urmă cu câteva minute, impresara Ana Maria Prodan a contactat redacția „Cuget Liber”, pentru a face lămuri în ceea ce privește prezența sa la Constanța.







„A fost vorba despre o întâlnire personală, de prietenie. Nu am absolut nicio legătură cu ceea ce se întâmplă acum în fotbalul constănțean. Nu mă interesează Farul, jucătorii mei sunt la alt nivel, de cupe europene. Nu am avut și nu am nicio intenție de a mă implica în vreun fel la Farul”, a transmis impresara.