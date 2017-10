Ana Maria Popescu: La Rio AM FOST ÎMBRĂCATE DE LA AJUTOARE! Echipa refugiaţilor era mai bine îmbrăcată ca noi

Ana Maria Popescu: La Rio AM FOST ÎMBRĂCATE DE LA AJUTOARE! Echipa refugiaților era mai bine îmbrăcată ca noi

Campioana olimpică la spadă Ana Maria Popescu a declarat, miercuri, la revenirea în țară de la Rio, că delegația României a beneficiat la JO de echipament de prezentare „de la ajutoare” și că echipa refugaților a fost mai bine îmbrăcată decât formația tricoloră, scrie News.ro.„Cu siguranță, nu echipamentul reprezintă motivul pentru care nu au fost unele rezultate. Cu siguranță, nu. Dar vă garantez că mergând prin satul olimpic am avut un sentiment de inferioritate. Nu poți să ridic capul din pământ. Noi aveam o glumă între noi că suntem îmbrăcați de la ajutoare. Era o glumă cu un gust sărat, amar pentru că nu puteam să ne amuzăm de treaba asta. Pot să vă spun că până și echipa refugiaților - au fost zece atleți care au concurat sub steagul CIO - erau undeva lângă noi, puțin mai sus. Echipamentul nu are vreo legătură cu rezultatele noastre, dar...”, a declarat Popescu (fostă Brânză - foto, în dreapta), la Aeroportul Internațional Henri Coandă.Ea a negat acuzațiile formulate de oficialii COSR, potrivit cărora sportivii ar fi dat măsuri mai mici de echipament: „Am fost acuzate că am dat măsuri mici. Nu, am dat măsurile pe care noi le purtăm din totdeauna la treninguri, indiferent că am fost echipate de federație, COSR sau altcineva”.La 12 august, au avut loc percheziții la firma care a furnizat echipamentul sportivilor de la Jocurile Olimpice, acesta fiind, conform Poliției, „susceptibil de contrafacere”, iar de la Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) au fost ridicate documente.Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice a Poliției Române a efectuat percheziții la o firmă bănuită de comerț cu articole sportive contrafăcute. Totodată, Poliția a ridicat și echipament sportiv de la sediul COSR.Polițiștii a efectuat trei percheziții domiciliare în București și în județul Ilfov, la sediul social și la punctele de lucru ale societății comerciale specializate în comerț cu articole sportive.